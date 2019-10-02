Standart şekilde vajina diye bir şey yok, 6 farklı tipte vajina şekli var

İngiliz plastik cerrah Ben Khoda, yaygın kanının aksine vajinaların çeşitli şekillerde olduğunu söyleyerek vajinalarının şekillerini ve boyutlarını kendine dert eden kadınlara yardımcı olmak için aydınlatıcı açıklamalarda bulundu.

UZMANA DANIŞABİLİRSİNİZ

Bununla birlikte, bazı kadınlar diğer kadınlara kıyasla“ anormal ”olarak tanıyabilecekleri fiziksel veya duygusal rahatsızlıklara neden olabilecek genişlemiş veya dengesiz vajinal dudaklara sahiptir. Vajinanızın büyüklüğü veya şekli günlük yaşamınıza ya da cinsel yaşamınıza engel oluyorsa bir uzmana danışabilirsiniz.

Hangi vajina tipine sahip olunursa olunsun, kadınların cinsellikten utanmamaları ve cinsel organları ile barışık bir yaşam sürmeleri gerekmektedir.