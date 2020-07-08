Starbucks'ta kahve bardağına 'Ayşe' yerine 'IŞİD' yazılan Müslüman kadın dava açtı

ABD'nin Minnesota kentinde, ülkenin en büyük perakende zincirlerinden Target'taki Starbucks şubesinden kahve alan Ayşe adlı bir Müslüman kadının bardağına adı yerine "ISIS" (IŞİD) yazıldı.

Güvenlik kaygıları nedeniyle soyadının kullanılmasını istemeyen 19 yaşındaki Ayşe, Target'a dava açtı. Davada Ayşe'yi Amerika-İslam İlişkileri Konseyi adlı kuruluş temsil ediyor.

Ayşe CNN'e açıklamasında bardakta IŞİD yazısını görünce şoke olduğunu belirterek "Çok aşağılanmış hissettim. Bu tüm dünyada Müslümanların itibarını gölgeleyen bir isim. Hâlâ bu zamanda, bu çağda böyle bir şeyin kabul edilebilir olmasına inanamıyorum" dedi.

Dava tutanaklarına göre, olay 1 Temmuz'da Target binası içinde yer alan ve bu kuruluş tarafından işletilen Starbucks şubesinde meydana geldi.

Koronavirüs salgını nedeniyle maske taktığını anlatan Ayşe, baristaya adını birkaç kez söylediğini belirterek "Adımı ISIS (IŞİD) olarak duyması imkansız. Ayşe bilinmeyen bir isim değil. Kaldı ki defalarca tekrarladım" dedi.

25 dolarlık hediye çeki verildi, dışarı çıkarıldı

Target Starbucks çalışanı ise ismi tam olarak duyamadığını öne sürdü. Ayşe yeni bir içecek ve 25 dolarlık hediye çeki verilerek güvenlik personeli eşliğinde dışarı çıkarıldı.