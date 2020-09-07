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Steam'deki bu yarış oyunları ücretsiz! Acele edin...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.09.2020 13:46 | Son Güncelleme

En popüler dijital dağıtım şirketlerinin başında gelen Steam'in sunduğu oyunlar birçok kullanıcı tarafından yoğun ilgi görüyor. Özellikle ücretsiz olarak sunulan oyunlar, beklentinin üzerindeki oyun performansı ile memnuniyetle karşılanıyor. Yarış oyunlarına tutkusu olan kişiler için ücretsiz olan yarış oyunları adrenalin seviyesini artırıyor. Karşınızda Steam'deki en iyi ücretsiz yarış oyunları...

Steam'deki bu yarış oyunları ücretsiz! Acele edin...

Kaliteli bilgisayar oyunlarını oynamak büyük bir tutku. Özellikle bu oyunlar çoklu oyuncu sistemine uygunsa farklı bir heyecan yaşatabiliyor. Araba yarışı oyunlarında rekabetin yüksek olması, oynarken alınan hazzı da artırıyor. Steam bu tarz başarılı oyunları kullanıcılara dağıtan bir platform ve en yaygın kullanılanlardan biri. Steam, kullanıcılarına özel bazı araba yarışı oyunlarını ücretsiz yaparak yoğun ilgi gördü. Eğer siz de araba oyunlarına ilgiliyseniz Steam'e göz atmanızda fayda var.

STEAM'DEKİ EN İYİ ÜCRETSİZ YARIŞ OYUNLARI

TRACKMANIA NATIONS FOREVER

Geliştiricisi Nadeo olan ve dağıtımını Ubisoft'un üstlendiği TrackMania Nations Forever ilgi çekici bir yarış oyunu olarak karşımıza çıkıyor. F1 araçlarına benzer özelleştirilmiş arabalar ile pistlerde akrobatik hareketler yapabiliyorsunuz. Ayrıca uçma özelliğine de sahip araçların bulunduğu bu oyun tam bir Arcade oyunu deneyimi sunuyor.

RACEROOM RACING EXPERIENCE

En iyi ücretsiz araba yarışı oyunlarından biri olan RaceRoom Racing Experience, Sector3 Studios tarafından geliştirildi. Gerçekliğe yakın oyun anlayışı ile piyasaya sunulan RaceRoom Racing Experience'da Arcade tarzı gerçek dışı özelliklere yer verilmemiş.

CROSSOUT

Post apokaliptik ortamda Mad Max'ten fırlamış gibi araçlar ile yarışmanın zevkine varabileceğiniz Crossout oyunu Steam üzerinde ücretsiz olarak sunuluyor. Gerçeklikten uzak sıra dışı araçlar ile yarışmaların düzenlendiği oyunda ilginç deneyimlere şahit olabiliyorsunuz.

PROJECT TORQUE

MMO yarış oyunlarından biri olan Project Torque, uzun yıllardır oyun piyasasında ses getiren oyunlardan birisi. Gelen güncellemeler ile efsane yarış oyun Need For Speed Underground'a benzerliği fazlasıyla artan oyun arkadaşlarınız ile çoklu oyuncu performansı da sunuyor. Ortalama bir yarış oyunu olarak değerlendirilen Project Torque'u ücretsiz olarak Steam'den edinebilirsiniz.

HIGH OCTANE DRIFT

Drift üzerine yoğunlaşılarak üretilen High Octane Drift, çok farklı bir deneyim sunuyor. Benzer oyunların azlığı bu oyunu ön plana çıkarıyor. Geliştirme çalışmalarının devam ettiği oyunda 1200'den fazla performans parçası ve 20'den fazla motor özelleştirme seçeneği bulunuyor. High Octane Drift yarış oyununa Steam üzerinden ücretsiz şekilde ulaşabilirsiniz.

VICTORY: THE AGE OF RACING

Eleştirilen birçok detayla piyasaya sunulan Victory: The Age of Racing, daha sonra gelen güncellemeler ile bu kusurların çoğunu düzeltmeyi başardı. Özel pistlerde özelleştirilmiş F1 araçları ile farklı bir deneyim yaşamanızı sağlayan bu oyunu Steam üzerinden hiçbir ücret ödemeden temin edebilirsiniz.

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