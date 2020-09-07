Steam'deki bu yarış oyunları ücretsiz! Acele edin...

Kaliteli bilgisayar oyunlarını oynamak büyük bir tutku. Özellikle bu oyunlar çoklu oyuncu sistemine uygunsa farklı bir heyecan yaşatabiliyor. Araba yarışı oyunlarında rekabetin yüksek olması, oynarken alınan hazzı da artırıyor. Steam bu tarz başarılı oyunları kullanıcılara dağıtan bir platform ve en yaygın kullanılanlardan biri. Steam, kullanıcılarına özel bazı araba yarışı oyunlarını ücretsiz yaparak yoğun ilgi gördü. Eğer siz de araba oyunlarına ilgiliyseniz Steam'e göz atmanızda fayda var.

STEAM'DEKİ EN İYİ ÜCRETSİZ YARIŞ OYUNLARI

TRACKMANIA NATIONS FOREVER

Geliştiricisi Nadeo olan ve dağıtımını Ubisoft'un üstlendiği TrackMania Nations Forever ilgi çekici bir yarış oyunu olarak karşımıza çıkıyor. F1 araçlarına benzer özelleştirilmiş arabalar ile pistlerde akrobatik hareketler yapabiliyorsunuz. Ayrıca uçma özelliğine de sahip araçların bulunduğu bu oyun tam bir Arcade oyunu deneyimi sunuyor.

RACEROOM RACING EXPERIENCE

En iyi ücretsiz araba yarışı oyunlarından biri olan RaceRoom Racing Experience, Sector3 Studios tarafından geliştirildi. Gerçekliğe yakın oyun anlayışı ile piyasaya sunulan RaceRoom Racing Experience'da Arcade tarzı gerçek dışı özelliklere yer verilmemiş.