Steam,ed editörleri devreye sokma kararı aldı

Bu da Steam platformu üzerinde her yıl yüzbinlerce yeni oyunun yayına girmesi anlamına geliyor. Ancak bu devasa rakamlar karşısında arama yapabilmek daha büyük önem kazanıyor. Oyun severlerin, yüz binlerce oyunun arasında beğenecekleri oyunları aramaları, bulmaları için sağlıklı bir arama işlevi geliştirebilmek başlı başına bir mesai anlamına geliyor.

Steam, bu sorunu aşabilmek için, Steam Labs adı altında, farklı farklı arama/bulma algoritmalarını devreye sokmayı deniyordu. Kullanıcılar, kişisel zevklerine göre, farklı argümanları da devreye sokarak, değişik arama sorguları yaratabiliyordu. Ancak yine de tam anlamıyla istenilen sonuçların oluşmadığı biliniyordu. RTS araması yapan bir kullanıcının önüne FPS oyunlarının çıkması mevcut arama sisteminde şaşırtıcı bir sonuç değil.

Dijital oyun dağıtıcısı şimdi arama sonuçlarını düzeltmek için editörlerini devreye sokacak. Yapay zekanın yapamadığını, editörler günlük mesaileri içinde, elle, tek tek inceleyerek, oyunları tag’leyerek yapacak. Diğer bir deyişler, yapay zeka sorunun altından kalkamadı. Sorunu çözmek için klasik ve en kesin çözüme başvurmak zorunda kalındı: İnsan.