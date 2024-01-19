Stevens-Johnson sendromu nedir, belirtileri nelerdir? Stevens-Johnson sendromu nasıl tedavi edilir?

Stevens-Johnson sendromu cilt ve mukoza zarlarında yaygın ve ciddi bir reaksiyonu içeren, nadir görülen bir durumdur. Genellikle ilaçlar ya da enfeksiyonlar gibi tetikleyiciler tarafından başlatılan bir immünolojik yanıt sonucu ortaya çıkar. Bu sendrom ciltte ve mukoza zarlarında şiddetli yanma, ağrı, kabarma ve döküntüler ile karakterizedir.

Bu sendromun önemli olarak nitelendirilebilecek türden bir özelliği de ciltte oluşan lezyonların ve yan etkilerin derinlemesine etkilemesi nedeni ile uzun süreli etkiler bırakabilmesidir. Bununla birlikte bu durum, ciltte kalıcı pigment değişiklikleri, saç dökülmesi ve gözlerde kalıcı kuruluk gibi bazı önemli komplikasyonlarla ilişkilidir.

Stevens-Johnson sendromu nedir?

Stevens-Johnson sendromu, ciltte ve ağız, burun, göz ve genital bölge gibi mukoza zarlarında yaygın kabarcıklar ve döküntülerle karakterize edilen ciddi bir tıbbi durumdur. Stevens-Johnson sendromu genellikle bir ilaç yan etkisi olarak ortaya çıkar. Stevens-Johnson sendromuna ayrıca bazı enfeksiyonlar da neden olabilir. Stevens-Johnson sendromu cilt ve mukoza zarlarında ciddi hasara neden olabilir. Bu hasar da aşağıdaki durumlara yol açabilir:

Gözlerde hasar, görme kaybına neden olabilir.

Ağız ve burunda hasar, yeme ve içme güçlüğüne neden olabilir.

Genital bölgede hasar, cinsel ilişkide zorluğa neden olabilir.

Stevens-Johnson sendromu neden olur?

Stevens-Johnson sendromu, genellikle bir bağışıklık reaksiyonu sonucu ortaya çıkan nadir, ancak ciddi olarak nitelendirilen bir tıbbi durumdur. Stevens-Johnson sendromunun nedenleri arasında ise genellikle ilaçlar, enfeksiyonlar ve nadiren maligniteler (kanser türleri) bulunmaktadır. Stevens-Johnson sendromunun olası nedenleri ise şu şekilde sıralanabilir:

Stevens-Johnson sendromu en sık ilaç reaksiyonları ile ilişkilidir. Bazı ilaçlar Stevens-Johnson sendromuna neden olabilir.

Viral ya da bakteriyel enfeksiyonlar da Stevens-Johnson sendromunun tetikleyicileri arasında yer alabilir.

Bazı genetik faktörlerin, bireyin Stevens-Johnson sendromuna karşı yatkınlığını artırabileceği düşünülmektedir.

Bağışıklık sistemini etkileyen bazı hastalıklar ise Stevens-Johnson sendromu riskini artırabilir. Bu duruma bir örnek verecek olursak, HIV enfeksiyonundan bahsedebiliriz. HIV enfeksiyonu, Stevens-Johnson sendromu ile ilişkilendirilmiştir.

Stevens-Johnson sendromu nadir durumlarda kanser ile ilişkilendirilebilir.

Stevens-Johnson sendromunun gelişim mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak Stevens-Johnson sendromunun genellikle bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyonu sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Stevens-Johnson sendromu belirtileri nelerdir?

Stevens-Johnson sendromu hız ile gelişen bir durumdur ve başlangıçta grip benzeri semptomlar gösterebilir. Ardından, ciltte kırmızı ya da mor renkli lekeler gelişir ve bu lekeler hız ile kabuk bağlar. Deri döküntüsü genel olarak yüz, dudaklar, gözler ve genital bölge gibi hassas bölgeleri etkiler. Mukoza zarlarında da ülserasyonlar ve lezyonlar ortaya çıkabilir. Bu da yutma, görme ve idrar yapma gibi bazı temel fonksiyonları olumsuz bir şekilde etkileyebilir.

Stevens-Johnson sendromu belirtileri genellikle ilacı aldıktan veya enfeksiyonu kaptıktan sonra 1-3 hafta içinde ortaya çıkar. Stevens-Johnson sendromu belirtileri şu şekildedir:

Yüksek ateş

Halsizlik

Yorgunluk

Baş ağrısı

Gözlerde kızarıklık ve ağrı

Ağız, burun veya genital bölgede ağrılı yaralar

Ciltte kırmızı, kabarık döküntü

Stevens-Johnson sendromu nasıl tedavi edilir?

Stevens-Johnson sendromu tedavisi nedenine bağlı olarak değişir. İlaç yan etkisi nedeni ile Stevens-Johnson sendromu gelişen kişilerde genellikle ilaç alımı durdurulur. Enfeksiyon nedeni ile Stevens-Johnson sendromu gelişen kişilerde ise enfeksiyonun tedavisine odaklanılır. Stevens-Johnson sendromu tedavisinde bazı ilaç ve ilaç kombinasyonları kullanılabilir. Bu ilaçlar iltihaplanmayı azaltmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve kimi durumlarda bağışıklık sistemini baskılamak için kullanılır.

Stevens-Johnson sendromu tedavisi genellikle hastanede yapılır. Stevens-Johnson sendromunda hafif vakalar genellikle birkaç hafta içinde iyileşir. Stevens-Johnson sendromu tedavisi için aşağıdaki önlemleri alabilirsiniz:

İlaçları kullanmadan önce doktorunuz ile konuşun.

İlaç alırken, doktorunuzun talimatlarını dikkatlice takip edin. Doktorunuzu vereceği öneri ve talimatlar son derece önem arz etmektedir.

İlaç alırken, herhangi bir anormal belirti fark ederseniz, hemen yaşadığınız bu durumu doktorunuza bildirin.

Enfeksiyon riskini azaltmak için, ellerinizi sık sık yıkayın.





