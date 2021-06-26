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Strange Planet dizi olarak karşımıza çıkacak

26.06.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, Nathan Pyle’ın Strange Planet web çizgi romanını ve en çok satan çizgi roman serisini animasyonlu bir TV+ dizisine uyarlayacak.

Strange Planet dizi olarak karşımıza çıkacak

6.1 milyon Instagram takipçisi olan Webcomic, son derece popüler. Community ve Rick and Morty’nin yaratıcısı Dan Harmon, dizinin televizyona uyarlanmasına yardımcı olmak için harekete geçtiler.
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Nathan Pyle bu projede yönetici yapımcı olarak da görev yapacak. Apple’ın şirket Studios ile birlikte, Netflix’in BoJack Horseman’inin arkasındaki animasyon stüdyosu ShadowMachine’in yardımıyla bu dizi üretilecek.

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Bob’s Burgers yaratıcısı Loren Bouchard’ın Central Park’ından sonra Strange Planet, Apple’ın duyurduğu ikinci yetişkin animasyon programı olacak. Bu yeni dizinin henüz bir çıkış tarihi yok, ancak ilk sezonu 10 bölümden olacağı söyleniyor.
Strange Planet‘in diğer versiyonları gibi, bu dizi de uzak bir gezegendeki varlıklar hakkında hikayeler anlatacak. Apple Studios Animasyon yapım evi ShadowMachine ile birlikte bu içerikleri üretecek.

Harmon, Pyle ile birlikte ortak yaratıcı olarak kabul edilecek ve ikili, showrunner Amalia Levari ile birlikte yürütücü yapımcılığı yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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