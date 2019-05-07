Stres, gebelik oluşumunu olumsuz etkiliyor

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, anne ve baba adaylarına gebelik öncesi kan ve vitamin değerlerini kontrol etmelerini önerdi. Öner, "Gebelik öncesi kan ve vitamin değerleri gebelik oluşumunda büyük önem taşıyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar, D vitamini eksikliğinin gebelik oluşumunu olumsuz etkilediğini göstermiş durumda. Folik asit eksikliği ise hem düşük doğumlara hem de sağlıksız gebeliklere neden olabiliyor. Gebelik planlayan çiftler en az 3 ay öncesinde bu değerlerine baktırması ve folik asit ile D vitamini takviyesi başlaması; ayrıca kan değerlerinde demir eksikliği ve kansızlık varsa bunu da mutlaka tedavi ettirmeleri gerekiyor" diye konuştu.

Akdeniz beslenme tarzı seçiminin iyi olacağını belirten Öner, "Gebelik planlayanların Akdeniz beslenme tarzını benimsemesi gebelik oluşumuna olumlu etki gösteriyor. Haftada 2 gün balık yenmesi, zeytinyağlı yemeklerin tercih edilmesi, brokoli, ıspanak, taze fasulye benzeri sebzelerin ve günde bir avuç kadar ceviz, fındık ve badem tüketilmesi özellikle öneriliyor. Bu şekilde hem anne adayının yumurta kalitesi artıyor hem de gebelikte görülebilecek birçok hastalığın önüne geçilmiş oluyor" diye konuştu.