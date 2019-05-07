KADIN

Stres, gebelik oluşumunu olumsuz etkiliyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
HAMİLELİK HABERLERİ  | 07.05.2019 16:34 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, anne ve baba olmayı planlayan çiftlere stresten uzak durmalarını önererek, "Stres, gebelik oluşumunu olumsuz etkilemenin yanı sıra depresyona da neden olabiliyor" dedi.

Stres, gebelik oluşumunu olumsuz etkiliyor

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, anne ve baba adaylarına gebelik öncesi kan ve vitamin değerlerini kontrol etmelerini önerdi. Öner, "Gebelik öncesi kan ve vitamin değerleri gebelik oluşumunda büyük önem taşıyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar, D vitamini eksikliğinin gebelik oluşumunu olumsuz etkilediğini göstermiş durumda. Folik asit eksikliği ise hem düşük doğumlara hem de sağlıksız gebeliklere neden olabiliyor. Gebelik planlayan çiftler en az 3 ay öncesinde bu değerlerine baktırması ve folik asit ile D vitamini takviyesi başlaması; ayrıca kan değerlerinde demir eksikliği ve kansızlık varsa bunu da mutlaka tedavi ettirmeleri gerekiyor" diye konuştu.

Akdeniz beslenme tarzı seçiminin iyi olacağını belirten Öner, "Gebelik planlayanların Akdeniz beslenme tarzını benimsemesi gebelik oluşumuna olumlu etki gösteriyor. Haftada 2 gün balık yenmesi, zeytinyağlı yemeklerin tercih edilmesi, brokoli, ıspanak, taze fasulye benzeri sebzelerin ve günde bir avuç kadar ceviz, fındık ve badem tüketilmesi özellikle öneriliyor. Bu şekilde hem anne adayının yumurta kalitesi artıyor hem de gebelikte görülebilecek birçok hastalığın önüne geçilmiş oluyor" diye konuştu.

Çiftlere plastik ürünleri hayatından çıkarmalarını öneren Doç. Dr. Öner, "Plastiğe yumuşaklık kazandırmak için kullanılan kimyasal fitalatın hem erkek hem de kadında kısırlığa yol açabileceği bildiriliyor. Bu nedenle özellikle naylon poşetlerle taşınan sebzelerin dolaba poşetle konulmaması, çocukların yumuşak plastik oyuncaklarla oynamaması öneriliyor. Fitalatın tüp bebek tedavisini bile olumsuz etkilediği belirtiliyor" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Öner, stresten uzaklaşılması gerektiğini belirterek "Stres, gebelik oluşumunu olumsuz etkilemenin yanı sıra depresyona da neden olabiliyor. Bu yüzden bebek sahibi olmayı planlayan çiftlerin stresten uzak durmaları ve birbirlerini desteklemeleri, çiftlerin birlikte aşamadığı bir durum var ise mutlaka profesyonel destek almaları gerekiyor" dedi.

Kaynak: DHA

PARTNER 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise... 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...
Sabahları kötü bir başlangıç yapabilirsiniz ama...Sabahları kötü bir başlangıç yapabilirsiniz ama...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hamilelikte stres gebelik stres

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Cumhurbaşkanlığı'ndan Gökhan Özoğuz’a tepki! 'Edepsiz, şaka mısın oğlum sen?'

Cumhurbaşkanlığı'ndan Gökhan Özoğuz’a tepki! 'Edepsiz, şaka mısın oğlum sen?'

Yaptı yapacağını! Islak bir kız gibi...

Yaptı yapacağını! Islak bir kız gibi...

Sırları onda saklı! Neler yapıyorlar neler

Sırları onda saklı! Neler yapıyorlar neler

İngiliz Kraliyet Ailesi'ne yeni üye katıldı! Peki bundan sonra neler olacak?

İngiliz Kraliyet Ailesi'ne yeni üye katıldı! Peki bundan sonra neler olacak?

Ramazanda cinsellik nasıl olmalı?

Ramazanda cinsellik nasıl olmalı?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Gebelik öncesi dikkat edilmesi gerekenler!

Gebelik öncesi dikkat edilmesi gerekenler!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Çocuk sahibi olmak istiyorsanız bu hormona dikkat!

Çocuk sahibi olmak istiyorsanız bu hormona dikkat!

Çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız bu yaşlara dikkat!

Çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız bu yaşlara dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamileliğinde mide bulantısı yaşayan kadınların çocukları daha zeki!

Sabahları kötü bir başlangıç yapabilirsiniz ama...

Doğum korkusu psikolojinizi bozmasın!

Doğum korkusu psikolojinizi bozmasın!

Gebe kalmak isteyen anne adayları ne yapmalı?

Gebelik öncesi dikkat edilmesi gerekenler!

Doğum kontrol takıları yakın zamanda hamileliğe karşı korunmanın yolu olabilir

Prezervatif değil hap değil! Korunma yöntemi artık...

Pestisitli sebze-meyve tüketen kadınların çocuğu olmuyor!

Bu sebzeleri ve meyveleri tüketen kadınların çocuğu olmuyor!

Hamilelik sonrası korse mi? Yoksa hamilelik sonrası başka yöntemler mi uygulanmalı?

Korse gerçekten işe yarıyor mu? Bu görüntüden kurtulmak için...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.