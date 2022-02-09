Stresin sebep olduğu ağrılarla başınız dertte mi? Öyleyse Jin Shin Jyutsu yöntemini deneyebilirsiniz

Oldukça basit bir şekilde uygulanabilen ve beş dakika içerisinde üzüntü, stres, anksiyete, hüzün, kızgınlık, kırgınlık gibi durumların kontrol altına alınmasını sağlayan bu yöntemi gün içinde uygulamak sizi rahatlatabilir. Parmaklara uygulanan baskılarla birlikte duygu ve düşünceleri yönlendiren, iç organlarınıza sinyal gönderme yöntemiyle çalışan Jin Shin Jyutsu metodu, beş dakika içerisinde sonuç elde edilmesine yardımcı oluyor. Nefes alışverişi ve el parmaklarına uygulanan baskının senkronize olarak ilerlemesi ile sonuç veren ve alternatif bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkan Uzak Doğu'nun meşhur yöntemi Jin Shin Jyutsu ile tanışmaya hazır mısınız?

JIN SHIN JYUTSU YÖNTEMİ NEDİR?

Jin Shin Jyutsu metodu, Japonya'da sıklıkla uygulanan bir alternatif tıp tekniği olarak karşımıza çıkar. Gün içerisinde stres kaynaklı oluşan duyguları ve bu duyguların bir sonucu olan ağrıları bloke etmeyi amaçlar. El masajı olarak da adlandırılan Jin Shin Jyutsu metodu, refleksoloji noktalarına uygulanan masaj sonucu duyguları kontrol eden organlara ulaşmayı ve dolayısıyla ağrıları yok etmeyi hedefler.

JIN SHIN JYUTSU YÖNTEMİ NASIL UYGULANIR?

Jin Shin Jyutsu yöntemi kişinin, kendi kendine masaj yapabilmesine imkan tanıyan bir metot. Bir elinizle diğer elinizin parmaklarına uygulama yapmanız mümkün. Kişiler bu yöntemi uygulamak istediklerinde bir elleriyle diğer elinin parmaklarını tek tek tutmalı ve hafifçe çekmeli. Yaklaşık 3 dakika boyunca parmaklarda çekme yapılmalı ve bu esnada nabız hissedilmeli. Ayrıca uygulama yapılan elin avuç kısmına da 1 dakika boyunca baskı uygulanarak işlemin tamamlanması gerekir.

JIN SHIN JYUTSU YÖNTEMİ NELERE ETKİ EDER?

Jin Shin Jyutsu yöntemine göre baş parmak anksiyete, sinirlilik, depresyon ve stres gibi duyguları kontrol altına alır ve mide-dalak kısmını uyarır. İşaret parmağı kas, diş ve sırt ağrısını giderirken böbrekleri etkiler. Orta parmak ise öfke, kramp, kızgınlığı bloke eder. Burada karaciğer uyarılır. Akciğer ve kalın bağırsağı etkileyen yüzük parmağı ise mutsuzluk ve karamsarlıkla savaşmakta etkili olur. Serçe parmağı ise kalbi uyarır ve endişe hissine savaş açar.



