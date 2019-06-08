KADIN

Stresli annelerin erkek bebekleri kısır oluyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 08.06.2019 10:08 | Son Güncelleme

Gebeliğin erken dönemlerinde stres yaşayan annelerden doğan erkek çocuklarının ileriki yıllarda daha az sperme sahip oldukları ortaya çıktı.

Stresli annelerin erkek bebekleri kısır oluyor

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, Human Reproduction dergisinde yayınlanan araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:

“Gebeliğin ilk 18 haftası içinde zorlayıcı hayat koşulları olan (yakın akrabanın kaybı, eşle olan ciddi sorunlar) ve stres çeken gebelerin erkek çocuklarının sperm sayısı ve hareketlerinde problemler gelişiyor.

Çünkü gebeliğin erken dönemleri, erkek üreme organlarının gelişiminde önemli bir zaman dilimi. Bu dönemde yaşanan stresli periyodun uzun dönemde üreme ile ilgili olumsuz sonuçları ortaya çıkıyor. Bu da erkek üreme sisteminde hassas bir periyod olan erken gebelik dönemlerinde yoğun strese maruz kalan gebelerden doğan erkek çocuklarında uzun dönemde kısırlık sorunlarının gelişebileceğini göstermektedir.

Geç gebelik döneminde yaşanan stresin ise bu konuda bir etkisi saptanmamıştır.

Anne karnında yaşanan stresli dönemin yanında aşırı kilo, sigara-alkol kullanımı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve varikosel de sperm kalitesini ve sayısını önemli ölçüde etkiler.”

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Anahtar Kelimeler:
stres kısırlık

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