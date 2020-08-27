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Stresten arındırıyor, cilde iyi geliyor! Banyoda bu ürünü kullandığınızda...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Banyo tuzu sülfat ve magnezyumdan oluşan, sağlıklı mineraller içeren deniz tuzu ile birlikte çeşitli tuzlardan oluşur. Asıl maddesi deniz tuzu olan banyo tuzuna çeşitli bitki özleri ve yağlar karıştırılır. Böylece farklı renk ve kokularda banyo tuzları ortaya çıkar. Sağlığa olan faydaları nedeniyle uzmanlar tarafından da önerilir.

Stresten arındırıyor, cilde iyi geliyor! Banyoda bu ürünü kullandığınızda...

Oldukça eski dönemlerden beri kullanılan banyo tuzunun dinlendirici, rahatlatıcı ve gevşetici etkisi bulunur. Gün içerisinde oluşan sinir, stres, negatif enerji ve kirli hava gibi durumların olumsuz etkilerinden vücudu arındırır. Hoş kokusu, sağladığı faydalar ve uygun fiyatı ile son dönemlerde popülerliği oldukça arttı.

YORGUNLUĞA VE STRESE ÇARE BANYO TUZUNUN FAYDALARI!

  • Stres ve yorgunluğa iyi gelir.

  • Kan dolaşımını hızlandırır ve cilde canlılık verir.

  • Cildin ph değerini düzenler. Aynı zamanda cildin nemlenmesine ve yumuşamasına destek olur.

  • Sırt, boyun, bel ve kas ağrılarına karşı etkisi bulunur.

  • Ciltte botoks etkisi yaratır.

  • Cildin tahriş olmasını önler ve tıkanmış gözeneklerin açılmasına yardımcı olur.

  • Cildin ölü derilerden arınmasını sağlayarak derinlemesine temizlenmesini sağlar.

  • Ter ve ayak kokusuna oldukça iyi gelir.

  • Ayak mantarı ve topuk çatlaklarına karşı da etkisi bilinir.

  • Vücutta bulunan toksinlerin atılmasına destek olur.

  • Egzama ve sedef benzeri deri şikayetlerini iyileştirici etkisi bulunur.

  • Yapısında bulunan mineraller sayesinde cildi besler ve daha parlak hale gelmesini sağlar.

  • Vücutta bulunan magnezyum ve sülfat düzeylerini korur. Böylece insülini arttırır. Bu da diyabet hastaları için oldukça faydalı bir durum.

  • Saçlara hacim kazandırır.

  • Çillerin ve siyah noktaların azaltılmasında etkisi bulunur.

  • Gün içerisinde oluşan ayak şişliklerini normale döndürür ve ayakları rahatlatır.

  • Uyku problemi yaşayanlar için de kasları gevşeterek uykuya geçişi kolaylaştırır.

  • Vücudun gün içerisinde yüklendiği negatif enerjiyi alır. Özellikle stres sorunu yaşayan insanlar için harika bir rahatlama terapisi sunar.

    • BANYO TUZU İÇİN KULLANIM ÖNERİLERİ!

    Banyo tuzu, küvete doldurulan yeterli miktarda sıcak suyun içerisinde bir su bardağı miktarı katılır. Suyun içerisindeki banyo tuzu eridikten sonra yapılması gereken şey, sadece keyfini çıkarmak olur.

    Tercihe göre içerisine doğal yağlar eklenir. Küvet yoksa durulanma suyuna banyo tuzu ekleyerek de kullanılır. Haftada bir kere kullanılması vücuda olan faydaları görmek için yeterli olur. Ayrıca düzenli kullanılması halinde vücuda olan faydaları da artar artar.

    Bununla birlikte banyo tuzu ile peeling işlemi yapmak da mümkün. Duş esnasında ya da normal zamanda peeling yapılacak bölge ıslatıldıktan sonra banyo tuzuyla hafif baskı uygulanarak ovalanır. Düzenli olarak yapılması durumunda kısa sürede bu bölgeler ölü derilerden arınır. Cilt yumuşacık ve tertemiz bir görüntüye kavuşur. Banyo tuzu ayrıca ayak bakımı için de kullanılabilir. Ilık su ile doldurulan kovanın içerisine banyo tuzu karıştırılır ve ayaklar suyun içerisinde yarım saat bekletilir.

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