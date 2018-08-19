Aydın'ın Didim ilçesinde tatil yapmaya gelen Mehtap Kılıç, kız kardeşi Meltem Kılıç'a su altında doğum günü sürprizi yaptı.
Doğum günü olması nedeniyle kardeşine sürpriz yapmak isteyen 30 yaşındaki Mehtap Kılıç, iki yaş küçük kardeşi Meltem Kılıç'a, birlikte dalış yapmayı teklif etti.
Kılıç kardeşler, dalış eğitmeninin desteğiyle yaklaşık 4 metre derinliğe indi. Bu sırada Mehtap Kılıç, daha önceden hazırladığı "İyi ki kardeşimsin mutlu yaşlara" pankartını açtı.
- Balıklarla doğum günü
Mehtap Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir arkadaşının tavsiyesiyle sürpriz yapmaya karar verdiğini belirterek, "Çok güzel bir dalış oldu. Balıklar eşliğinde pankart açtık. Burası çok güzel memnun kaldık." dedi.
Kardeşi Meltem Kılıç ise Didim'e Rize'den geldiğini belirterek, "Çok mutlu oldum. Çok özel anlar oldu benim için. Herkesin böyle bir şeye ihtiyacı var." diye konuştu.
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