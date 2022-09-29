HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Su arıtma cihazı tartışmasında kan aktı! 'Haneme tecavüz edildi'

Su arıtma cihazı tartışmasında kan aktı! 'Haneme tecavüz edildi'

29.09.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da cuma günü meydana gelen olayda su arıtma cihazı satan bir kadın ve beraberindeki 3 kişi, müşteri Murat A.'nın evinde dehşeti yaşadı. Cihazın arızalı olduğu gerekçesiyle fiyatta indirim yapılmasını isteyen Murat A. çıkan tartışmada firma çalışanlarına kurşun yağdırdı. Silahıyla ateş eden Murat A. araçta bulunan genç kadını ensesinden vurarak ağır yaraladı. Zanlı, firma görevlilerinin 'hanesine tecavüz ettiklerini' iddia etti.

Su arıtma cihazı tartışmasında kan aktı! 'Haneme tecavüz edildi'

Olay, Samsun'un İlkadım içesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dekorasyon işi yapan Murat A.(40), geçen cuma günü evine su arıtma cihazı taktırdı. Daha sonra cihazda arıza olduğunu ileri süren Murat A. cihazı satan firma ile bağlantıya geçti. Su arıtıcısı firmasından 1'i kadın 3 kişi Murat A.'nın evine geldi. Murat A. evine gelen firma görevlilerinden cihazın arızalı olduğu gerekçesiyle fiyatta indirim yapılmasını istedi. Bu sırada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine firma görevlileri evden çıktı.

Screenshot_35

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

İddiaya göre odaya silah almaya giden Murat A.'dan kaçan 1'i kadın 3 kişi araçlarına binerek olay yerinden kaçmaya çalıştı. Murat A. tabancasıyla hafif ticari araca ateş açtı. Kurşunlardan biri aracın kaportasına isabet ederken, diğeri ise arka camından girip araçta bulunan 21 yaşındaki Meryem Y.'yi ensesinden ağır yaraladı. Aynı araçla Gazi Devlet Hastanesine götürülen Meryem Y. ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Screenshot_36

''HANEME TECAVÜZ ETTİLER''

Zanlı Murat A. ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürülen Murat A., firma görevlilerinin 'hanesine tecavüz ettiklerini' iddia etti.

Screenshot_37

Screenshot_38

Aracın içinden alıp otel odasına götürmüş! 250 saati bulan kayıtlar incelendi... Şok baskınAracın içinden alıp otel odasına götürmüş! 250 saati bulan kayıtlar incelendi... Şok baskın

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sanık: Telefonda balon patlatma oyunu oynuyordu, sinirlendimSanık: Telefonda balon patlatma oyunu oynuyordu, sinirlendim
Erdoğan ile vatandaş arasında ilginç diyalog! 'Mansur Yavaş' yanıtı verdiErdoğan ile vatandaş arasında ilginç diyalog! 'Mansur Yavaş' yanıtı verdi
Para karşılığı ilişkiye girdiği kadına dehşeti yaşattıPara karşılığı ilişkiye girdiği kadına dehşeti yaşattı
Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli zammında rakamlar netleşiyor

Memur ve emekli zammında rakamlar netleşiyor

Çiftlik kurdu, zehir sağıp satıyor! Litresi 10 milyon dolar

Çiftlik kurdu, zehir sağıp satıyor! Litresi 10 milyon dolar

İYİ Parti teklif götürdü, Mansur Yavaş kararını verdi

İYİ Parti teklif götürdü, Mansur Yavaş kararını verdi

Ruslar akın etmişti! Antalya'da kiralık ev kalmadı: Çok zor ve vahim bir durumdayız

Ruslar akın etmişti! Antalya'da kiralık ev kalmadı: Çok zor ve vahim bir durumdayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve kredi mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve kredi mesajı!

Kapı deliğinden bakınca şok yaşadı: Bunların arkasında aile var

Kapı deliğinden bakınca şok yaşadı: Bunların arkasında aile var

İlginizi Çekebilir

Bu hatayı herkes yapıyor: Sakın çıkarmayın, zehre dönüşüyor

Bu hatayı herkes yapıyor: Sakın çıkarmayın, zehre dönüşüyor

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Yaşlanmayı tersine çevirir, cildi bebek gibi yapar

Yaşlanmayı tersine çevirir, cildi bebek gibi yapar

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Köpeği, ağzına dışkısını yaptı! O anı fotoğraflamayı ihmal etmedi

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.