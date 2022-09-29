HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Aracın içinden alıp otel odasına götürmüş! 250 saati bulan kayıtlar incelendi... Şok baskın

Aracın içinden alıp otel odasına götürmüş! 250 saati bulan kayıtlar incelendi... Şok baskın

29.09.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da araç içinde 2 milyon liralık döviz ve çek bulunan çantayı alarak kayıplara karışan kişi otel odasında yakalandı. Ekiplerin 250 saati bulan kamera kayıtlarını izlediği operasyonda çantayı omuzuna asarak bölgeden uzaklaşan şüphelinin M.Y. olduğu tespit edildi. Odada yapılan aramada, içerisinde 22 bin dolar, 3 bin euro, 700 bin TL ve iki bankaya ait çeklerin bulunduğu çanta ele geçirilirken, M.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aracın içinden alıp otel odasına götürmüş! 250 saati bulan kayıtlar incelendi... Şok baskın

Olay, 18 Eylül’de Bursa'nın Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi Koğukçınar Mahallesi’nde meydana geldi. Alışveriş yapmak için aracını sokak üzerinde park eden Vural Akçil, 5 yaşındaki oğlunun hava alması için aracın camlarını açık bıraktı. Bu sırada yoldan geçen şüpheli, aracın içerisinde bulunan çantayı gördü. Arka koltukta bulunan çantayı alan şüpheli, olay yerinden uzaklaştı. Alışverişini tamamlayıp aracında dönen Akçil, çantasını göremeyince çalındığını anlayarak polis merkezine gidip şikayetçi oldu.

Screenshot_29

SANİYE SANİYE İZLEDİLER

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerini gören güvenlik kamerası olmadığını tespit edince, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarını incelemeye aldı. Paranın bulunduğu çantanın rengi ve modelinden yola çıkan ekipler, Osmangazi ilçesindeki kent kameralarının 250 saati bulan kayıtlarını izledi. Görüntülerden, çantayı omuzuna asarak bölgeden uzaklaşan şüphelinin M.Y. olduğu tespit edildi.

Screenshot_30

Bunun için eve kamera taktırdı, kapı deliğinden bakınca şok yaşadı: Bunların arkasında ailesi varBunun için eve kamera taktırdı, kapı deliğinden bakınca şok yaşadı: Bunların arkasında ailesi var

KALDIĞI OTELDE YAKALANDI

Şüphelinin bir altgeçitten çıkarak taksiye bindiği görüldü. Şüphelinin taksiden inerek kaldığı otele girmesi ise güvenlik kamerasına yansıdı. Plakadan taksi sürücüsüne ulaşan ekipler, M.Y.’nin yine Osmangazi ilçesinde bir otelde kaldığını belirledi. M.Y., kaldığı otele düzenlenen baskınla yakalandı. Odada yapılan aramada, içerisinde 22 bin dolar, 3 bin euro, 700 bin TL ve iki bankaya ait çeklerin bulunduğu çanta ele geçirildi.

Screenshot_25

Para ve çeklerin bulunduğu çanta Vural Akçil’e teslim edilirken, M.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Screenshot_26

Screenshot_27

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sanık: Telefonda balon patlatma oyunu oynuyordu, sinirlendimSanık: Telefonda balon patlatma oyunu oynuyordu, sinirlendim
Gaz krizi derinleşiyor! Rusya'dan itiraf gibi açıklama: Neyi tamir edeceğimizi henüz bilmiyoruzGaz krizi derinleşiyor! Rusya'dan itiraf gibi açıklama: Neyi tamir edeceğimizi henüz bilmiyoruz
Bir ile daha turist akını! Otellerde boş yer kalmadı: Kalacak yeriniz yoksa gelmeyinBir ile daha turist akını! Otellerde boş yer kalmadı: Kalacak yeriniz yoksa gelmeyin
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli zammında rakamlar netleşiyor

Memur ve emekli zammında rakamlar netleşiyor

"Hiç memen yok" yorumlarından sonra bomba paylaşım

"Hiç memen yok" yorumlarından sonra bomba paylaşım

İYİ Parti teklif götürdü, Mansur Yavaş kararını verdi

İYİ Parti teklif götürdü, Mansur Yavaş kararını verdi

İkinci Garipoğlu vakası! Katil, cezaevinde intihar etti

İkinci Garipoğlu vakası! Katil, cezaevinde intihar etti

Ruslar akın etmişti! Antalya'da kiralık ev kalmadı: Çok zor ve vahim bir durumdayız

Ruslar akın etmişti! Antalya'da kiralık ev kalmadı: Çok zor ve vahim bir durumdayız

Akşener'in 'Kazanacak aday' çıkışı sonrası ilk anket! 'EYT, AK Parti'ye yaradı! 8 anketin 7'sinde...'

Akşener'in 'Kazanacak aday' çıkışı sonrası ilk anket! 'EYT, AK Parti'ye yaradı! 8 anketin 7'sinde...'

İlginizi Çekebilir

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Arayıp da bulamadığınız ödem atıcı çay tarifi

Arayıp da bulamadığınız ödem atıcı çay tarifi

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Damatsız ilk dansıyla gündem oldu! Birden direğe tırmanınca...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.