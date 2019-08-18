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Su baskınının yaşandığı Eminönü'nde temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 14:40 | Son Güncelleme

Su baskınının yaşandığı Eminönü alt geçit çarşısında temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Eminönü alt geçit çarşısını şiddetli sağanakta su basmış ve çarşıdaki dükkanlarda büyük çaplı hasar meydana gelmişti. Bugün çarşı esnafının büyük bir bölümü iş yerlerinin kepenklerini ilk defa açabildi.

Vatandaşlar ilgiyle izledi

Suların tamamen kullanılamaz hale getirdiği eşyalar torbalara doldurulup çöp kamyonlarına taşındı.
Bazı esnafın zarar gören mallarının arasından kurtarabildiği ayakkabıları alt geçidin merdivenlerine sererek kurutmaya çalıştığı görüldü.
Esnafın çalışmalarını alt geçidin etrafına toplanan bazı vatandaşlar kameralarına kaydetti
Bu arada, çocuk oyuncakları satan bir esnafın sudan zarar görmüş oyuncakları topladığı sırada yerde gördüğü Türk Bayrağı’nı kaldırıp dükkanına asması kameralara yansıdı.
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Eminönü sel

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