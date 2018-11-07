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Su borusu patladı, 12 ev sular altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 07:28 | Son Güncelleme

Mardin Artuklu'da beyazsu ana hattı patladı. Boru hattından fışkıran tazyikli sular mahalledeki evlere zarar verdi, 12 ev sular altında kaldı. Olay, akşam saatlerinde Mardin yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir neden dolayı beyazsu ana boru hattında patlama meydana geldi.

Mardin’in Artuklu ilçesinde beyazsu ana hattının patlaması sonucu mahalle sular altında kaldı. Mahallede 12 ev su baskınından etkilenirken maddi hasar oluştu.

Beyazsu ana su hattı patladı, mahalle sular altında kaldı

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Patlamanın etkisiyle boru hattından fışkıran tazyikli sular mahalledeki evleri etkiledi.
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Su baskınında 12 ev sular altında kalırken maddi hasar oluştu.
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Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri su baskınından zarar gören evlerin içindeki suları tahliye etti.
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Anahtar Kelimeler:
mardin su borusu patlaması

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