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Su diyeti nedir, nasıl yapılır? 7 günde hızla kilo vermenizi sağlayacak su diyeti!

22.07.2022 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Su diyeti son dönemlerde popüler olmasıyla gündemde yer almaya başladı. Su diyeti gün içerisinde bol miktarda su ve sıvı içecek dışında herhangi bir besin alınmamasıyla yapılıyor. Fazla kilolarından şikayetçi olanların bir hafta içerisinde hızla kilo vermesine yardımcı olacak su diyetinin nasıl uygulanacağı merak konusu oldu. Peki su diyeti nedir, nasıl uygulanır? Sizler için derledik.

Su diyeti nedir, nasıl yapılır? 7 günde hızla kilo vermenizi sağlayacak su diyeti!

Günlük yeterli miktarda su tüketimi her insan için sağlık açısından oldukça önemlidir.
Bunun yanında su diyeti ile hem sağlıklı bir vücuda sahip olup hem de fazla kilolarınızdan hızlı bir şekilde kurtulabilirsiniz. Hem sağlığını korumak hem de zararsız bir şekilde kilo vermek isteyen kişilerin deneyebileceği su diyeti, son zamanlarda popüler olmaya başladı. İşte su diyeti ile ilgili merak edilen her şey…

SU DİYETİ NEDİR?

Su diyeti, gün içerisinde bol miktarda su ve sıvı içecek dışında herhangi bir gıda alınmamasına dayanıyor. İlk ortaya çıkışı ve önerildiği tarihe dair spekülasyonlar taşıyan su diyetinin ardında elbette bir teori yatıyor. İnsan biyolojisine dair bilgilerden beslenen bu teoriye ve bunun üzerine yapılan araştırmalara göre, soğuk
su içildiğinde suyun sıcaklığının vücut sıcaklığına denk getirilmesi için vücut ekstra kalori yakıyor. Bu da, kilo verilmesini hızlandırarak daha kolay hale getiriyor. Günlük hayatta ihmal edilen su tüketimini geride bırakmaya ve yeterli miktarda su alınmasına yardımcı olan bu diyetle birlikte, böbrekler daha fazla çalışıyor ve vücuttan toksinlerin atılmasına olanak tanınıyor. Eklemleri ve dolayısıyla omurgayı korumaya yardımcı olan su, kan basıncını dengeleyerek vücut sıcaklığının ayarlanmasına da fayda sağlıyor.

SU DİYETİ NASIL YAPILIR?

Vücutta detoks etkisi yaratan ve kalori yakımını hızlandıran su diyeti, günlük en az 2 litre su veya sıvı tüketimi ile uygulanıyor. Tokluk hissi veren suyun yanı sıra, kan basıncının düşmemesi ve gerekli besin ögelerinin alınması için tüketilen diğer sıvılara dikkat edilmesi gerekiyor. Sağlık uzmanları, diyetin yalnızca su tüketilerek uygulanmasının son derece zararlı olduğu konusunda uyararak, bol sıvı tüketiminin yanında sıvı içeriği ve besin değerleri yüksek gıdaların öğünlere eklenmesini tavsiye ediyor.

Su diyetini 7 günden fazla yapmayın.

1.Gün;

Kahvaltı: Taze sıkılmış 2 bardak elma suyu

Ara Öğün: Bir bardak papaya suyu

Öğle: Bir kase karpuz

Ara Öğün: Bir adet taze sıkılmış portakal suyu veya bir su bardağı limonlu su

Akşam Yemeği: Bir su bardağı su

Son ara Öğün: Bir adet elma ve 2 su bardağı su

2.Gün;

Kahvaltı: Bir adet haşlanmış yumurta ve 2 su bardağı su

Ara Öğün: Bir su bardağı çiğ lahana salatası ve 2 su bardağı su

Öğle: Çoban Salatası ve bir su bardağı su

Ara Öğün: 2 adet domates ve bir su bardağı su

Akşam Yemeği: Bir su bardağı taze sıkılmış domates suyu

Son ara Öğün: Bir su bardağı pişmiş kabak ve 2 su bardağı su

3.Gün;

Kahvaltı: 1 adet elma 2 su bardağı su

Ara Öğün: Bir su bardağı papaya meyvesi bir su bardağı su

Öğle: Çoban salata bir su bardağı su

Akşam Yemeği: Bir su bardağı taze sıkılmış domates suyu

Son ara Öğün: Bir su bardağı pişmiş kabak 2 su bardağı su

4.Gün;

Kahvaltı: Bir su bardağı yağsız süt , 2 su bardağı su

Ara Öğün: Bir adet muz, 2 su bardağı su

Öğle: Bir su bardağı süt , 2 su bardağı su

Ara Öğün: Bir adet muz, 2 su bardağı su

Akşam Yemeği: Bir adet muz

Son ara Öğün: Bir su bardağı su, bir adet muz

5.Gün;

Kahvaltı: ½ kase haşlanmış esmer pirinç ve 2 su bardağı su

Ara Öğün: İki adet domates, 2 su bardağı su

Öğle: Bir kase domates soslu haşlanmış esmer pirinç ve 2 su bardağı su

Ara Öğün: İki adet domates

Akşam Yemeği: Bir kase haşlanmış esmer pirinç

6.Gün;

Kahvaltı: ½ kase haşlanmış esmer pirinç ve 2 su bardağı su

Ara Öğün: İki adet domates iki su bardağı su

Öğle: Bir kase haşlanmış esmer pirinç, salata, 2 su bardağı su

Akşam: Bir su bardağı limonlu su

Son ara Öğün: Bir kase salata, 1 su bardağı su

7.Gün;

Kahvaltı: ½ kase haşlanmış esmer pirinç ve 2 su bardağı su

Ara Öğün: İki adet domates, iki su bardağı su

Öğle: Bir kase haşlanmış esmer pirinç,salata, 2 su bardağı su

Ara Öğün: İki adet salatalık

Akşam Yemeği: Bir su bardağı limonlu su

Son ara Öğün: Bir kase salata, bir su bardağı su

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