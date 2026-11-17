Evde ve açık alanlarda sineklerle mücadele etmek için farklı yöntemler deneniyor. Kimileri kokulu mumlara ve yapışkan tuzaklara yönelirken kimileri de kimyasal ürün kullanmadan çözüm arıyor.

Apartment Therapy'de paylaşılan pratik yöntemlerden biri ise su dolu şeffaf bir poşetin içine bozuk para koyarak kapı, pencere veya balkon çevresine asmak. Yöntemi deneyen yazar, sineklerin sayısında azalma gözlemlediğini belirtiyor.

SU DOLU POŞET VE BOZUK PARA SİNEKLERİ NASIL UZAKLAŞTIRIYOR?

Yöntemin uygulanması oldukça basit. Bunun için şeffaf bir plastik poşet, musluk suyu ve birkaç bakır renkli bozuk para gerekiyor. Poşet suyla doldurulduktan sonra paralar içine yerleştiriliyor ve ağzı sıkıca kapatılıyor. Hazırlanan poşet, sineklerin yoğun olduğu kapı girişlerine, pencerelere veya açık alanlardaki oturma bölümlerinin yakınına asılıyor.

Yöntemin arkasındaki iddia ise ışığın kırılmasıyla ilgili. Su ve metal yüzeylerin ışığı farklı açılarda yansıtıp kırmasının, sineklerin bileşik gözlerini şaşırtabileceği ve çevrelerini algılamalarını zorlaştırabileceği düşünülüyor.

YÖNTEMİ DENEYENLER SİNEKLERİN AZALDIĞINI SÖYLÜYOR

Apartment Therapy yazarı Rose Morrison, yöntemi evinin girişinde, balkonunda, dışarıda yemek yediği masanın yakınında ve mutfak penceresinde denediğini aktarıyor. Yazar, uygulamanın bütün sinekleri ortadan kaldırmadığını ancak açık alandaki sinek yoğunluğunu belirgin biçimde azalttığını ifade ediyor.

Morrison, yöntemi denemek için şeffaf bir poşet, su ve bir avuç bozuk para kullandığını belirtiyor. Paraların parlak görünmesi için gerektiğinde sirke ve tuzla temizlediğini de ekliyor.

BU YÖNTEM GERÇEKTEN İŞE YARIYOR MU?

Su dolu poşet ve bozuk para yöntemi, kimyasal ürün kullanmadan denenebilecek pratik bir ev uygulaması olarak paylaşılsa da sinekleri uzaklaştırdığına ilişkin güçlü bilimsel kanıt bulunmuyor. Işığın yansıması ve kırılmasının sineklerin görüşünü bozduğu yönündeki açıklama ise henüz güvenilir araştırmalarla doğrulanmış değil.

Yöntemin etkisi ortamın ışık koşullarına, sinek türüne ve çevresel faktörlere göre değişebilir. Bu nedenle uygulamayı kesin sonuç veren bir sinek kovucu olarak değerlendirmemek gerekiyor.