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Su içmeden yaşamak mümkün mü? Suyun yerini tutabilecek içecekler var mı?

24.02.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meyve suları, kahveler, çaylar, gazlı ve aromalı içecekler tüketmekten vazgeçmek istemediğiniz albenisi yüksek lezzetler. Bir bardak meyve suyunun ardından su içme ihtiyacı hissetmezsiniz. Çayınıza bir bardak su eşlik etmez. Peki, vücudunuzun %60'nın su olduğu gibi yaygın bir bilgiye aşinayken çay ya da kahve suyun yerini tutabilir mi?

Su içmeden yaşamak mümkün mü? Suyun yerini tutabilecek içecekler var mı?

Güne sıcak bir kahveyle başlamak harika bir ayılma şekli. Peki, güne su içerek başlamak mı gerekiyor? Her gün tükettiğiniz içeceklerin yanına suyu eklemeli misiniz yoksa hayatınıza sadece su ile mi devam etmelisiniz? İşte detaylar!

KAHVE SU KADAR MASUM DEĞİL

Kahve içmek sizi uyandırmanın yanı sıra antioksidan etkili içerik yapısıyla vücudunuza pek çok fayda gösterir. Bunu yanı sıra bir fincan kahveyle midenize merhaba dediğiniz her sabahta daha fazla yorulursunuz. Yapmanız gereken güne su içerek başlamak. Kahve tüketimini ise günde en fazla 2 fincan olacak şekilde kısıtlamanız gerekiyor. Bu sayede midenizin asit dengesi korunacak ve kahve bağımlılığının önüne geçeceksiniz.

ÇAY İÇMEK SU İÇMEKLE EŞ DEĞER OLABİLİR Mİ?

Çay tüketmek çoğu insanın vazgeçmek istemeyeceği alışkanlıklardan biri. Taze demlenmiş bir çay içerek üzerine su tüketme ihtiyacı duymazsınız. Özellikle birçok hastalığa karşı koruyucu olan yeşil çayın günlük tüketiminde daha sağlıklı bir hayata adım atmış olursunuz. Su içmeyi bırakmadığınız sürece çay vücudunuzun ihtiyacı olan suyu karşılamada iyi bir yardımcı.

GAZLI VE ŞEKERLİ İÇECEKLERİ GERİDE BIRAKIN

Suya en çok ihtiyaç duyma sebebiniz dıştan içe nem ihtiyacı. Bunu hazır içecekler de sağlayabilir ancak birçok zararı da yanında getirir. Gazlı ve şekerli içecekler midenizde, böbreklerinizde ve cildinizde olumsuz etkiler yaratır. Su tüketiminizi vitamin ve mineral etkili sularla sağlayarak zararlı içecekleri geride bırakın. Sade su içmekten hoşlanmıyorsanız suyun içine bir parça limon ya da nane atabilirsiniz.

GÜNDE KAÇ BARDAK SU TÜKETEREK ARAYI KAPATIRSINIZ?

Vücudunuzun yanında beyninizin de yaklaşık %85'i sudan oluşuyor. Göz ardı edemeyeceğiniz bu gerçeğin sonucu beyninizin gazlı sodadan önce suya ihtiyacı var. Aşırı çalışma ve yoğun iş hayatı beyninizi yorarken su içerek rahatlamanız mümkün. Yeterli miktarda su tüketerek daha zinde ve dingin bir zihne sahip olabilirsiniz. Bunun için kahvenizden ya da gazozunuzdan vazgeçemeseniz de günde en az 8 bardak su içmeniz gerekiyor.


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