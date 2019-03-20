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"Su Kasidesi Oratoryosu" izleyiciyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 09:43 | Son Güncelleme

Fuzuli'nin "Nat-ı Şerif"inden hazırlanan oratoryo, CRR Senfoni Orkestrası ve Korosu'nun icrasıyla sahnelendi - Etkinlik kapsamında sanatçı Hikmet Barutçugil'in, Su Kasidesi'nin 32 beytini su üzerine ebru sanatıyla yorumladığı "AB-RU'larda Su Kasidesi" sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Divan şairi Fuzuli'nin "Su Kasidesi Oratoryosu", Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda İstanbullularla buluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve CRR Genel Sanat Yönetmenliği tarafından Pike Akhundova'ya bestesi hazırlatılan oratoryo, şef Rengim Gökmen'in yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası, CRR Türk Müziği Saz Heyeti ve Volkan Akkoç yönetimindeki koronun icrasıyla dinleyicilerle buluştu.

Tenor Caner Akın, soprano Bengisu Çimen ve Zabite Aliyeva solist olarak beyitleri okuduğu gecede, tarda İsmayıl Zülfükarov, balabanda Nicat Mesimov, tanburda Hakan Talu, kanunda Turgut Özüfler, neyde Burcu Karadağ, piyanoda Tutu Aydınoğlu, kemençede ise Elvin Novruzov ve Neva Günaydın sahne aldı.

"Gönlümdeki Odlar", "Yüzün Gülzar", "Gam Günü", "Susuzum Sahrada", "Ab-ı Hayat", "Ya Habiballah", "Şeb-i Mirac", "Dil-i Mecruh" ve "Aşk Bu" başlıklarıyla 9 bölüm olarak icra edilen oratoryoda, Fuzuli'nin 32 beyitten oluşan kasidesinin tümüne yer verildi.

Doğu edebiyatının bilinen pek çok eserlerini kaleme alan 16. yüzyıl şairi Fuzuli'nin "Nat-ı Şerif" olarak bilinen Hz. Muhammed'i öven şiirlerinden ilham alarak hazırlanan oratoryonun ardından, salonu selamlayan orkestra ayakta alkışlandı.

Programın sonunda Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, eserin bestecisi Pike Akhundova, şef Rengim Gökmen ve sahne alan sanatçılara çiçek ve tablo takdim etti.

- "AB-RU'larda Su Kasidesi" sergisi açıldı

Etkinlik kapsamında ayrıca sanatçı Hikmet Barutçugil'in, Su Kasidesi'nin 32 beytini su üzerine ebru sanatıyla yorumladığı "AB-RU'larda Su Kasidesi" sergisinin açılışı yapıldı.

Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın da katılımıyla kurdele kesilerek açılan sergideki eserler, sanatçı Barutçugil eşliğinde gezildi.

Fuzuli'nin Hz. Muhammed'e sevgisinin anlatıldığı sergi, CRR fuaye alanında 30 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

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CRR Fuzuli koro Orkestra Pike Axundova "Su Kasidesi"

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