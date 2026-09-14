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Su kovası taşımadan tüm evi ışıl ışıl yapmanın 7 zahmetsiz yolu

Evde odalara kova kova su taşımadan etkili temizlik yapmanı sağlayacak en pratik yöntemleri senin için derledik!

Su kovası taşımadan tüm evi ışıl ışıl yapmanın 7 zahmetsiz yolu

Evde su kovası taşımadan temizlik yapman için sadece doğru malzemeleri seçmen ve etkili teknikleri bilmen gerekir. İşte o püf noktalarının hepsi bu içerikte seninle!

1. Püskürtmeli Paspas

Su kovası taşımadan tüm evi ışıl ışıl yapmanın 7 zahmetsiz yolu 1
Haznesine su ve temizleyici konulan püskürtmeli paspaslar, özellikle günlük temizlikte gerçekten hayat kurtarıcı. Kovayla su taşıyıp yer silmek yerine günlük temizlikte elinizin altında böyle bir paspas bulundurmak isteyebilirsin.

2. Sprey Şişe

Su kovası taşımadan tüm evi ışıl ışıl yapmanın 7 zahmetsiz yolu 2
Masa, tezgah, dolap kapağı gibi küçük yüzeylere kovayla deterjanlı sular yapılan günler artık çok geride kaldı. Sen de bu alışkanlığı geride bırakarak sprey şişe kullanmaya başlayabilirsin. Böylece ihtiyaç anında sadece biraz su sıkıp temizlik yaparsın.

3. Robot Süpürge

Su kovası taşımadan tüm evi ışıl ışıl yapmanın 7 zahmetsiz yolu 3
Sen yokken senin yerine temizlik yapacak bir robot süpürge, gerçekten esas ihtiyacın olabilir. Akıllı temizlik ve ıslak kuru süpürme gibi özellikleriyle kovayla su taşımanı engelleyen bu cihazlar, sana zamandan da kazandırır.

4. Nemli Mikrofiber Bez

Su kovası taşımadan tüm evi ışıl ışıl yapmanın 7 zahmetsiz yolu 4

Her oda temizliğinde elindeki bezi tekrar tekrar gidip lavaboda ya da kovada yıkamana hiç gerek yok. Bunun yerine suyu emen birkaç mikrofiber bez edinirsen biraz nemlendirip hemen temizliğe geçersin ve çok su kullanmamış olursun.

5. Buharlı Temizleyici

Su kovası taşımadan tüm evi ışıl ışıl yapmanın 7 zahmetsiz yolu 5
Evindeki derin kirler için kullanacağın en etkili cihaz buharlı temizleyici olabilir. Sadece çok az suyla çalışan bu cihazlar hem fazla tüketimi önler hem de parkeden tezgaha her yerde ekstra hijyen sunar.

6. Tek Kullanımlık Islak Mendil

Su kovası taşımadan tüm evi ışıl ışıl yapmanın 7 zahmetsiz yolu 6
Özellikle ufak kazalar için elinin altında ıslak mendil bulunması her zaman iyidir. Yere dökülen birkaç damla meyve suyu ya da lavaboya sıçrayan diş macunu için suyu boş yere uzun uzun akıtmana gerek yok. Sadece ıslak mendille silsen yeter.

7. Durulama Gerektirmeyen Ürünler

Su kovası taşımadan tüm evi ışıl ışıl yapmanın 7 zahmetsiz yolu 7

Özellikle banyo ve mutfak temizliğine dahil edeceğin durulama gerektirmeyen ürünler, eve gelen su faturasını büyük ölçüde hafifletebilir. Silip üzerinden suyla geçmen, ardından da kurulaman gerekmez. Yani hem zamandan hem cebinden tasarruf edersin.

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Philips Temizlik Philips Ev Yaşam
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