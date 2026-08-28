Ütü yapmayı ne kadar sevdiğini hesaplıyoruz!

1/8 Ütü masasını gördüğünde ilk tepkin ne olur? Hemen ütüye başlarım. Biraz beklerim, enerjimi toplamam gerek. Mecbur kalınca ancak. Görmemiş gibi yaparım.

2/8 Ütü yaparken genellikle ne dinlersin? Müzik Podcast Televizyon Hiçbir şey dinlemem.

3/8 Kırışıklıkları açmak için su spreyi kullanma alışkanlığın var mı? Özel lavanta kokulu ütü sularım olmadan asla! Evet, buhar püskürtme özelliğini sıkça kullanırım Bazen çok inatçı kırışıklıklarda elimle su serpiştiririm. Suyla ne işim olur, ütüye bile zor ısınıyorum.

4/8 Ütü yaparken en çok hangi kıyafeti ütülemeyi seversin? Gömlek Pantolon Tişört Elbise

5/8 Ütü yaparken kıyafetleri nasıl sıralarsın? Kumaşına göre sıralarım. Kolaydan zora doğru sıralarım. Hangisi elime gelirse artık. Sıralama yapmaya gerek yok, kader ne getirirse.

6/8 Ütü masası senin için ne ifade ediyor? Evdeki en kullanışlı eşyalardan biri. Gerektiğinde başvurduğum bir yardımcı. Fazla yer kaplayan bir eşya. Üzerine kıyafet atılan masa.

7/8 Ütülenmeyi bekleyen kıyafetleri nerede tutarsın? Sepet Koltuk Sandalye Yatak