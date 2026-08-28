Ütü yapmayı ne kadar sevdiğini hesaplıyoruz!

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Ütü masasını gördüğünde ilk tepkin ne olur?
Biraz beklerim, enerjimi toplamam gerek.
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Ütü yaparken genellikle ne dinlersin?
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Kırışıklıkları açmak için su spreyi kullanma alışkanlığın var mı?
Özel lavanta kokulu ütü sularım olmadan asla!
Evet, buhar püskürtme özelliğini sıkça kullanırım
Bazen çok inatçı kırışıklıklarda elimle su serpiştiririm.
Suyla ne işim olur, ütüye bile zor ısınıyorum.
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Ütü yaparken en çok hangi kıyafeti ütülemeyi seversin?
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Ütü yaparken kıyafetleri nasıl sıralarsın?
Kolaydan zora doğru sıralarım.
Hangisi elime gelirse artık.
Sıralama yapmaya gerek yok, kader ne getirirse.
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Ütü masası senin için ne ifade ediyor?
Evdeki en kullanışlı eşyalardan biri.
Gerektiğinde başvurduğum bir yardımcı.
Fazla yer kaplayan bir eşya.
Üzerine kıyafet atılan masa.
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Ütülenmeyi bekleyen kıyafetleri nerede tutarsın?
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Son olarak ütü yaparken en çok hangi sonucu görmek hoşuna gider?
Kırışıklıkların tamamen yok olması.
Kıyafetin giyilmeye hazır olması.
Kumaşın pürüzsüz görünmesi.
Ütünün sonunda fişten çıkması.