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Ütü yapmayı ne kadar sevdiğini hesaplıyoruz!

Ütü masası açıldığında içinden bir mutluluk mu yükseliyor, yoksa o kırışıklıkları görmezden gelip dolabın kapağını kapatıyor musun? Ütü yapmayı ne kadar sevdiğini söyleyeceğiz!

Ütü yapmayı ne kadar sevdiğini hesaplıyoruz!

Hazırsan başlayalım!👇

Ütü yapmayı ne kadar sevdiğini hesaplıyoruz!

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Ütü masasını gördüğünde ilk tepkin ne olur?

Ütü masasını gördüğünde ilk tepkin ne olur?
Hemen ütüye başlarım.
Biraz beklerim, enerjimi toplamam gerek.
Mecbur kalınca ancak.
Görmemiş gibi yaparım.
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Ütü yaparken genellikle ne dinlersin?

Ütü yaparken genellikle ne dinlersin?
Müzik
Podcast
Televizyon
Hiçbir şey dinlemem.
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Kırışıklıkları açmak için su spreyi kullanma alışkanlığın var mı?

Kırışıklıkları açmak için su spreyi kullanma alışkanlığın var mı?
Özel lavanta kokulu ütü sularım olmadan asla!
Evet, buhar püskürtme özelliğini sıkça kullanırım
Bazen çok inatçı kırışıklıklarda elimle su serpiştiririm.
Suyla ne işim olur, ütüye bile zor ısınıyorum.
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Ütü yaparken en çok hangi kıyafeti ütülemeyi seversin?

Gömlek
Pantolon
Tişört
Elbise
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Ütü yaparken kıyafetleri nasıl sıralarsın?

Ütü yaparken kıyafetleri nasıl sıralarsın?
Kumaşına göre sıralarım.
Kolaydan zora doğru sıralarım.
Hangisi elime gelirse artık.
Sıralama yapmaya gerek yok, kader ne getirirse.
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Ütü masası senin için ne ifade ediyor?

Ütü masası senin için ne ifade ediyor?
Evdeki en kullanışlı eşyalardan biri.
Gerektiğinde başvurduğum bir yardımcı.
Fazla yer kaplayan bir eşya.
Üzerine kıyafet atılan masa.
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Ütülenmeyi bekleyen kıyafetleri nerede tutarsın?

Sepet
Koltuk
Sandalye
Yatak
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Son olarak ütü yaparken en çok hangi sonucu görmek hoşuna gider?

Son olarak ütü yaparken en çok hangi sonucu görmek hoşuna gider?
Kırışıklıkların tamamen yok olması.
Kıyafetin giyilmeye hazır olması.
Kumaşın pürüzsüz görünmesi.
Ütünün sonunda fişten çıkması.
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