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Su noksanlığı Tavra deresi ile aşılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 20:26 | Son Güncelleme

Sivas’ta içme suyu ihtiyacının karşılandığı 4 Eylül barajında su seviyesi düşerken, Tavra deresi suyunun deplase edilmesi su seviyesinin normal seviyelere çekilmesi hedefleniyor.Sivas Belediyesi tarafından Tavra deresi suyunun Su Arıtma Tesisine deplase edilmesi için döşenmesi gereken 4 bin 200 metrelik hattın 3 bin 500 metrelik kısmını tamamladı.

Sivas’ta içme suyu ihtiyacının karşılandığı 4 Eylül barajında su seviyesi düşerken, Tavra deresi suyunun deplase edilmesi su seviyesinin normal seviyelere çekilmesi hedefleniyor.
Sivas Belediyesi tarafından Tavra deresi suyunun Su Arıtma Tesisine deplase edilmesi için döşenmesi gereken 4 bin 200 metrelik hattın 3 bin 500 metrelik kısmını tamamladı. Toplamda 11 milyona mal olacak hat çalışmasının ardından suyun sertliğinin düşürülmesi için 15 milyonluk bir yatırımla yeni nesil arıtma sistemi kurulacak.
Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Sami Aydın, “Binlik çelik borularla tavla deresinden suyu alıp arıtma tesisine ulaştırıyoruz. Normalde Sivas’ın su ihtiyacı 30 milyon metreküp. Barajımızın yıllık kapasitesi ise yaklaşık 40 milyon metreküp. Ancak son yıllardaki mevsimlerin kurak geçmesi sebebiyle barajımızdaki su yetersiz kalıyor. Dolayısıyla şehrin yarısına barajdan yarısına da ise tavla deresinden su vermek zorunda kalıyoruz. Bunu ortadan kaldırmak için barajda suyunun yetersiz kaldığı dönemlerde, tavla deresinden arıtılmış su takviyesi yapabilmek için bu çalışmayı başlattık” dedi.

Barajda iki aylık su kaldı
Başkan Aydın, 4 Eylül barajındaki suyun şehrin ihtiyacını sadece iki ay karşılayabileceğini belirterek, “Barajımızın suyu yüzde onlarda yani su miktarımız 3 milyon metreküp. Eğer bu suyu biz kullansak 1.5- 2 ayda barajın suyu bitmiş olacak. Bu gerçeklerden yola çıkarak bu çalışmanın şehrimiz adına çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu çalışmamız 3 ay gibi bir sürede tamamlanmış olacak” dedi.

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