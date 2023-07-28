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  4. Su tankını doldururken kabusu yaşadı! Gören yardıma koştu

Su tankını doldururken kabusu yaşadı! Gören yardıma koştu

28.07.2023 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’in Nusaybin ilçesinde korkutan bir olay yaşandı. Abdulbaki O. (41), doldurmaya çalıştığı su tankının altında kaldı. Su tankının üzerine devrildiği Abdulbaki O., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

Su tankını doldururken kabusu yaşadı! Gören yardıma koştu

Korkutan olay, öğle saatlerinde Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Demirtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Abdulbaki O., iş yerinin yanına konulan tankın üzerine çıkıp su doldurmaya başladı. Bir süre sonra tank, devrildi. Abdulbaki O., tankın altında kaldı.

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İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Abdulbaki O., sıkıştığı yerden çıkarılarak ekiplerce ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Sağlık durumunun ağır olduğu belirtilen Abdulbaki O., buradan da Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

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Mardin su tankı

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