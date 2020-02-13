HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şubat ayında deniz keyfi! Sahiller doldu taştı

Şubat ayında deniz keyfi! Sahiller doldu taştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2020 17:28 | Son Güncelleme

Muğla'da öğlen saatlerinde hava sıcaklığın 23 dereceye kadar yükselmesiyle vatandaşlar sahillere koştu. Sahildeki kafelerde kısa kollu tişörtlerle gezenlerin yanı sıra, bazı vatandaşlar kısa süreliğine de olsa denize girdi.

Marmaris ilçesinde 3 gündür aralıklı devam eden sağanak ve şiddetli rüzgarın ardından bugün öğle saatlerinde güneş yüzünü gösterdi.

Şubat ayında deniz keyfi! Sahiller doldu taştı

Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 23 dereceyi gösterdiği ilçe merkezinde, sahil ve yürüyüş yolları renkli görüntüler oluştu.
Atatürk ve Kordon Caddesi boyunca uzanan sahil şeridinde kimileri yürüyüş yaparken kimileri de bisiklet sürdü. Bazı aileler sahildeki parklarda çocuklarıyla güneşli havanın tadını çıkarırken, kısa kollu tişörtle gezenler dikkat çekti.
Siteler Mahallesi sahilinde ise 3 kişi bir süre spor yaptıktan sonra kısa süreliğine denize girdi. Uzunyalı mevkisindeki sahil boyunca uzanan restoran ve kafeteryalarda ise oturacak yer kalmadı. İlçe merkezindeki Belediye Çay Bahçesi'ni dolduranlar, deniz manzarası eşliğinde çay içti.
Tekneleri ve deniz bisikletleriyle denize açılanlar, körfez turu atıp, sıcak havanın tadını çıkardı.
Ailesiyle gezmeye gelen Ahmet Karcevher, "Hava sıcaklığı 20 dereceyi geçti. Hafta içi iznimi kullanıp, zamanımı ailemle beraber bu güzel havayı fırsata çevirip, gezerek değerlendiriyorum" dedi. Kızına bisiklet sürmeyi öğreten Demir Koçan, "Hava çok güzel. Şubat ayında güneşli havayı değerlendirmek istedik. Eşimle kızımıza bisiklet kullanmayı öğretiyoruz" dedi. Denize giren 67 yaşındaki emekli memur Hakan Arslan da "Marmaris'te kış ayında bahar havası yaşıyoruz. Sıcak havayı görünce arkadaşımla plaja indim. Kısa süreliğine yüzüp, keyif yaptım" dedi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Marmaris Muğla deniz

En Çok Okunan Haberler

3 KHK iptal edildi

3 KHK iptal edildi

AK Parti döneminde İBB'nin kendisine 187 bin lira ödediği iddiasına yanıt

AK Parti döneminde İBB'nin kendisine 187 bin lira ödediği iddiasına yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

30 bin kişiyi dolandırmıştı! Gürcistan'da yakalandı

30 bin kişiyi dolandırmıştı! Gürcistan'da yakalandı

Balkon pozuna beğeni yağdı!

Balkon pozuna beğeni yağdı!

TIR sürücüsüne 'ilişki' teklifiyle yaklaşıp elini ısırarak parasını aldı

TIR sürücüsüne 'ilişki' teklifiyle yaklaşıp elini ısırarak parasını aldı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

9 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu! Vücudunda yanık ve kesik izleri...

9 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu! Vücudunda yanık ve kesik izleri...

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Çin'den gelen öğrenciyle ilgili yeni gelişme! Koronavirüs analiz sonuçları çıktı

Çin'den gelen öğrenciyle ilgili yeni gelişme! Koronavirüs analiz sonuçları çıktı

İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oldu!

İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadir'in ölümüne neden olduğu Özgür'ün babası: Ben affetsem Allah affetmeyecek

Kadir'in ölümüne neden olduğu Özgür'ün babası konuştu!

Son dakika: Kılıçdaroğlu ve İnce bir araya gelecek

Bir araya gelecekler

Son dakika: Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç tutuklandı

Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç tutuklandı

Son dakika: Wuhan'dan tahliye edilenlerle ilgili yeni gelişme!

Wuhan'dan tahliye edilmişlerdi!

Maçka Parkı'ndaki ‘kıyafet’ tartışması davasında karar!

Maçka Parkı'ndaki ‘kıyafet’ tartışması davasında karar!

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.