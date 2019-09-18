SUBÜ'nün geliştirdiği kanser tedavisi cihazına ödül

"SUBÜ Teknoloji Fakültesi öğretim üyeleri, TÜBİTAK tarafından Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı kapsamında desteklenmiş olan projeyle kanser tedavisinde kullanılmak üzere, Çok Işınlama Modlu Fotodinamik Terapi Lazer Sistemi geliştirmiş ve prototipini ürettiler. Geleneksel kanser tedavi yöntemlerine göre çok daha düşük maliyetli ve yan etkileri sıfıra yakın olan bu sistem, dünyada birkaç ülkede birçok kanser tipinde başarıyla uygulanmaya başlandı."

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, kanser tedavisi için geliştirdikleri "Çok Işınlama Modlu Fotodinamik Terapi Lazer Sistemi" cihazına "Topluma Hizmet Ödülü" verilmesine ilişkin, bu projeyle hem bilim ürettiklerini hem de topluma hizmet etme imkanı bulduklarını bildirdi.

- "Topluma hizmet etme imkanını yaşadık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Sarıbıyık, yeni akademik yılın hayırlı ve başarılı olmasını dileyerek projeyi hayata geçiren akademisyenleri tebrik etti.

Üniversitelerin sadece bilim üreten merkezler değil aynı zamanda topluma hizmet gibi sorumlulukları da olduğunu bildiren Sarıbıyık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu projeyle hem bilim ürettik hem de topluma hizmet etme imkanını yaşadık. Teknoloji transferiyle kısa sürede yüksek teknoloji lazer cihazının üretim aşamasına gelmesinden dolayı son derece mutlu oldum. Kanser gibi bir hastalıkta çok daha hassas bir çalışma imkanı sunan bu cihazın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu tür cihazların ülkemizde üretilmesinin son derece önemli olduğunu biliyoruz. Medikal cihazlarda yerli ve milli imkanlar ile üretilmiş orta ve yüksek teknoloji medikal cihazları hızla üretmeliyiz. Bu tür çalışmaların desteklenmesi ve ödüllendirilmesi bizler için büyük heyecan olmaktadır. Bu vesileyle bizleri onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, YÖK Başkanımız Sayın Yekta Saraç'a ve yarışma kuruluna, Prof. Dr. Hyun Soo Lim ve akademisyenlerimize şükranlarımı sunarım."

