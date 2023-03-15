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  4. Suçlamaları böyle reddetti! Enkazı mezarlık haline gelen apartmanın inşaat mühendisinin savcılık ifadesi ortaya çıktı: 'Binaya tekrar girdikleri için vefat ettiler'

Suçlamaları böyle reddetti! Enkazı mezarlık haline gelen apartmanın inşaat mühendisinin savcılık ifadesi ortaya çıktı: 'Binaya tekrar girdikleri için vefat ettiler'

15.03.2023 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7.7'lik sarsıntıda ağır hasar alan bina yaklaşık 9 saat sonra 7.6'ya daha fazla direnemeyip yerle bir oldu ve çok sayıda kişi enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Adana'da yıkılan Mete Apartmanının inşaat mühendisi Atilla Tuğran'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. 1997 yılında yapılan binanın o dönemki mevzuata uygun olduğunu belirten Tuğran, "Bina sakinleri apartmanın hasarlı fotoğraf ve videolarını paylaşmış. Maalesef buna rağmen tekrar girenler ikinci depremde vefat etmiştir" dedi.

Suçlamaları böyle reddetti! Enkazı mezarlık haline gelen apartmanın inşaat mühendisinin savcılık ifadesi ortaya çıktı: 'Binaya tekrar girdikleri için vefat ettiler'

Binanın yıkılmasında kusuru olmadığını savundu, ilk depremde değiş, ikincisinde yıkıldığına dikkat çekerek suçlamaları reddetti. Oysa Mete Apartmanından alınan karot örneği deprem dayanıklılık testini geçemedi. 16 Şubat'tan beri tutuklu bulunan inşaat mühendisi Atilla Tuğran'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

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DAYANIKLILIK TESTİNDEN SINIFTA KALDI

Kahramanmaraş merkezli ilk depremde hasar alan ardından ikinci depremde yıkılan, Adana'daki Mete Apartmanı'nın enkazında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Depremlerden sonra Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yıkılan binaların yapımında sorumluluğu olanlar hakkında soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda gözaltına alınan şüphelilerden, Mete Apartmanı'nın inşaat mühendisi Atilla Tuğran, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 16 Şubat'ta tutuklandı. Yetkililer tarafından Mete Apartmanı'ndan alınan karot örneğinin de deprem dayanıklılık testini geçemediği öğrenildi.

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SUÇLAMALARI REDDETTİ: BENİM KUSURUM YOK

Atilla Tuğran'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Tuğran şöyle konuştu:

"Mete Apartmanı, ilk depremde yıkılmamış, hasar görmüştür. Bina sakinleri, ilk depremden sonra dışarı çıkıp, binayı kontrol ettiklerinde binanın hasar gördüğünü fark etmişler. Apartmanın WhatsApp grubu üzerinden de hasarlı fotoğraf ve video paylaşılmış. Maalesef buna rağmen daha sonra binaya giren vatandaşlar, ikinci depremde göçük altında vefat etmiştir. Binanın yapımı 1997 yılıdır. Müteahhit binanın iskanını almamış ancak o dönemki mevzuata uygun olarak yapımı tamamlanmıştır. Bina ilk depremde hasar gören kolonun bulunduğu kısımdan ikinci depremde yıkılmıştır. Diğer kısımları sağlam, ayakta kalmıştır. Binanın yıkılmasında kusurum yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."

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