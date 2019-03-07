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Suçüstü yakalandı! Hırsızın ilk sözleri 'karnımı doyuramıyorum' oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 04:32 | Son Güncelleme

Adana'da bir oto yıkama dükkanını soymaya çalışan kişi yakalandı.

Suçüstü yakalandı! Hırsızın ilk sözleri 'karnımı doyuramıyorum' oldu

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki bir oto yıkama dükkanına bir kişinin girdiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kendilerini fark edince kaçmaya çalışan şüpheliyi kısa süreli kovalamacanın ardından yakaladı.

Çevrede araştırma yapan ekipler, şüphelinin kaçarken kaldırım kenarına attığı poşette iki tablet bilgisayar ve bir deri mont buldu.

'KARNIMI DOYURAMIYORUM'

Gözaltına alınan Cihan B., “Ailem yok, karnımı doyuramıyorum. Yalan mı söyleyeyim” diyerek kendisini savundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (AA/İHA)

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adana hırsızlık

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