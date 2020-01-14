Sudan Başbakanı Hamduk "asayişi kontrol altına almada orduya güvendiğini" açıkladı

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, ordudaki görevlerine son verilmesinin ardından hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle başkent Hartum'da işlek caddeleri kapatıp saatlerce havaya ateş açan istihbarat mensuplarının karıştığı olaylarla ilgili "ordunun olayları kontrol altına almadaki gücü ve kabiliyetine güvendiklerini" ifade etti.

Başbakan Hamduk Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Olaylar kontrol altına alındı. Bu yaşananlar bizi yolumuzdan ve devrimin hedeflerine ulaşmaktan geri döndüremeyecek. Silahlı kuvvetler ve düzenli güçlerimizin olayları kontrol atına almadaki kabiliyetlerine olan güvenimizi yineliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Faysal Muhammed Salih de bugün başkentte Genel istihbarat Teşkilatına bağlı Operasyonlar Birimi’nde görevli bazı kuvvetlerin başkentteki farklı noktalarda barikatlarla yolları kapatıp havaya ateş açmak suretiyle isyanına tanıklık ettiklerini belirtti.

Salih, operasyonlar biriminin lağvedilmesinin ardından emekliliğe sevk edilen bazı mensuplarının alacaklarını az bulması nedeniyle başkentin Kafuri, Riyad, Soba, Uluslararası Hartum Havalimanının doğusundaki cadde ile Kuzey Kurdufan eyaletinin Ubeyd kentinde protesto olaylarının yaşandığını aktardı.