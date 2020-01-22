Sudan'da aslanların ölüm kalım savaşına sosyal medyadan destek geldi

Yıllardır ekonomik krizle mücadele eden ve son bir yıldır darbe ve darbe girişimleriyle anılan Doğu Afrika ülkesi Sudan'ın başkentindeki Kuraşi Hayvanat Bahçesi'nde 5 aslan, yetersiz beslenme ve yaraları tedavi edilmediği için oldukça zayıf düştü.

Osman Salih isimli Sudanlı hayvansever, tesadüfen gittiği hayvanat bahçesinde gördükleri karşısında adeta dehşete kapıldığını belirterek, yetkililer ve yardımseverlerden destek istedi. Sudanlı hayvanseverin sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısı ve başlattığı kampanyaya tanınmış isimler de destek verdi.