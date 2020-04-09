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  4. Sudan’da yüzlerce kişi sokağa döküldü: Bize ekmek sağla

Sudan’da yüzlerce kişi sokağa döküldü: Bize ekmek sağla

DÜNYA HABERLERİ  | 09.04.2020 21:21 | Son Güncelleme

Sudan’da yüzlerce kişi koronavirüs salgını ortasında bir araya gelerek, ülkede yaşanan ekmek kıtlığını protesto etti.

Sudan’da yüzlerce kişi sokağa döküldü: Bize ekmek sağla

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, Sudan’ın başkenti Hartum’da yüzlerce kişi yüksek fiyatları, yaşam koşullarını ve ülkede yaşanan ekmek sıkıntısını protesto etti.

"AÇLIK HÜKÜMETİ DÜŞÜRECEK"

Protestocular ellerindeki pankartlara ‘’Bize ekmek sağla’’, ‘’Açlık hükümeti düşürecek’’ ifadelerine yer verirken, protestocular geçici hükümetin yerine ulusak birlik hükümeti kurulması çağrısında bulundu.

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Hükümet, dün 1 somun ekmeğin fiyatını 1 Sudan Sterlininden 2 Sudan Sterlinine çıkarırken, protestolar nedeni ile Hartum’un merkezinde bulunan Ordu Genel Komutanlığı'nın etrafındaki ana yolları kapattı.

Sudan’da geçtiğimiz yıllarda yaşanan ekmek kıtlığı nedeni ile buğday ithal etmek için halktan zorla toplanan paralar kitlesel protestoları tetikleyerek, 20 yıldır iktidarda bulunan eski Başbakan Ömer el Beşir’in ordu yardımıyla devrilmesine neden olmuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sudan ekmek protestosu Kıtlık

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