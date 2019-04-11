Sudan halkı ulusal ordu karargahına ilerliyor!

Ordunun devlet televizyonu ve radyosunu kuşattığı ülkede, Muhalif Sudan Meslek Odalarının (SPA) çağrısına uyan binlerce Sudanlı, başkentteki ulusal ordu karargahına doğru ilerliyor.

GEÇİŞ KONSEYİ OLUŞTURULUYOR Arap televizyon kanalları, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'in istifa ettiğini duyururken, ordunun el Beşir ve hükümeti görevden alacakları iddialarına yer verildi. Reuters, Geçiş konseyi oluşturulması için çalışma başlatıldı.

'HIZLI DESTEK KUVVETLERİ' SOKAKLARDA Sokaklarda asker ve ordu bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri mensuplarının konuşlandığı görülüyor.

ORDUNUN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR Devlet televizyonu ve radyosunda sabahın erken saatlerinden itibaren ulusal marşlar ve şarkılar yayınlanırken, alt yazıda ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağı ifadesi yer alıyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SARAY BİNASI KUŞATILDI Görgü tanıkları, ordunun başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı binasını da kuşattığını ifade etti.

SUDANLILAR ORDU KARARGAHINA İLERLİYOR Öte yandan, Muhalif Sudan Meslek Odalarının (SPA) çağrısına uyan binlerce Sudanlı, başkentteki ulusal ordu karargahına doğru ilerliyor.

'HÜKÜMET DÜŞECEK, BİZ KAZANACAĞIZ' Reuters haber ajansının son dakika bilgisine göre, görgü tanıkları, Hartum'daki ana yollar ve köprülerin askeri araçlarla dolu olduğunu söyledikleri ve insanların aralarında "Hükümet düşecek, biz kazanacağız" şeklinde konuştukları ifade edildi.

100'DEN FAZLA YÖNETİCİ TUTUKLANDI Sudan'da siyasi kaynaklar, askerlerin iktidardaki Ulusal Kongre Partisi liderlerini gözaltına almaya başladığını belirtti. İktidardaki Ulusal Kongre Partisinin 100'den fazla yöneticinin Sudan istihbaratı tarafından tutuklandığı bildirildi. Tutuklananlar arasında partinin Başkanı ve eski Savunma Bakanı Abdurrahim Muhammed Hüseyin'in de bulunduğu öğrenildi.

SURİYE ORDUSU YÖNETİME EL KOYDU Sudan ordusu, Devlet Başkanı Ömer el Beşir'i darbe ile düşürerek ülkede yönetime el koydu. Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kemal Abdul-Marul geçici askeri hükümetin başkanı oldu.

HAVAALANINDA SADECE İNİŞLERE İZİN VERİLİYOR Sudan'da Uluslararası Hartum havaalanında uçuşlar durduruldu. Havaalanında sadece inişlere izin veriliyor.

'ANAYASAYA AYKIRI REJİM KABUL EDİLEMEZ' Rusya Federasyonu Uluslararası İlişkiler Konseyi Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev: "Sudan'da anayasaya aykırı bir rejim değişimi kabul edilemez." açıklamasında bulundu.

5 GÜNDÜR GÖSTERİ DÜZENLENİYOR Hartum'da ulusal ordu merkez yerleşkesi çevresinde toplanan göstericiler, 5 gündür Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in istifası talebiyle gösteri düzenliyor.

1 GÜNDE 6'SI ASKER, 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Sudan hükümeti, başkent Hartum'da ulusal ordu karargahı çevresinde süren rejim karşıtı gösterilerde dün 6'sı asker, 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

CUMARTESİNDEN BU YANA ÖLENLERİN SAYISI 21'İ BULDU Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi'nin sosyal medya hesabından dün yapılan açıklamada ise gösterilerde, cumartesi gününden bu yana 5'i asker 21 kişinin hayatını kaybettiği, güvenlik güçlerinin gösterilere müdahalesi sonucu 153 kişinin de yaralandığı ifade edilmişti.