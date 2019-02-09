Sudan’da 11 gazeteci serbest bırakıldı

HARTUM (AA) - Sudan'da yönetim karşıtı gösterilerde gözaltına alınan 11 gazetecinin serbest bırakıldığı bildirildi.
Hükümete yakın Sudan Basın Hizmetleri Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Sudan Komünist Partisi'ne ait Meydan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İman Osman'ın da aralarında bulunduğu 11 gazetecinin, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in kararıyla serbest bırakıldığı belirtildi.
Yönetime yakın Gazeteciler Sendikası Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih de kararı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
Enformasyon ve İletişimden Sorumlu Devlet Bakanı Memun Hasan İbrahim, yaptığı basın açıklamasında, "Gösterilerde gözaltına alınan tüm gazeteciler, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in talimatıyla gün içinde serbest bırakılacak." ifadesini kullanmıştı.
Sudan Devlet Başkanı Beşir, çarşamba günü tüm basın mensuplarının serbest bırakılacağını açıklamıştı.
Sudanlı Gazeteciler Ağı ise olayların başından bu yana 13 gazetecinin gözaltına alındığını savunuyor.
Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.
Hükümet, gösterilerde 31 kişinin öldüğünü açıklarken, Uluslararası Af Örgütü 40, muhalifler ise 50 kişinin yaşamını yitirdiğini ileri sürüyor.
Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ise her fırsatta reform ve iyileştirme sözü verirken, yönetimin ancak seçimlerle değişebileceğini belirtiyor.
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