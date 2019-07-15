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Sudan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 22:55 | Son Güncelleme

Türkiye Maarif Vakfı Hartum Okullarınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Sudan'ın başkenti Hartum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören yapıldı.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Hartum Okullarınca düzenlenen törene, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, büyükelçilik çalışanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Türk vatandaşları ve Sudanlı davetliler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu, Türk ve Sudan ulusal marşları okundu. Hartum Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Bülent Dadaş, şehitler için okunan hatimlerin duasını yaptı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu programda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında ve sonrasında Anadolu Ajansı foto muhabirlerince çekilen fotoğraflar izlenime sunuldu.

Büyükelçi Neziroğlu, burada yaptığı konuşmada, ihaneti tanımlamaya kelimelerin yetersiz kalacağını söyledi.

Kendisinin de Genel Sekreter sıfatıyla o gece bombalanan TBMM binasında bulunduğunu belirten Neziroğlu, şunları kaydetti:

"Savaş uçakları, darbenin psikolojik altyapısını hazırlamaya, milletimizi sindirmeye çalışıyordu. Darbe girişimine karşı ilk direniş Meclisten başladı. 'Meclis, iktidar ve muhalefetiyle darbeye karşı direniyor' mesajı vermeye çalıştık. Şüphesiz ki kırılma noktası Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın milletimizi sokaklara davet çağrısı ve halkın üzerinde bir güç tanımıyoruz mesajı oldu. Böyle bir alçaklığın tarifi var mı? Bunu unutmamız mümkün mü? Asla unutmayacağız, nerede olursa olsunlar onlarla mücadeleye devam edeceğiz. Onursuz şekilde sağa sola sığındılar, o şekilde yaşamaya devam ediyorlar ve öyle de ölecekler. Vatansa gerisi teferruattır. Bayrak, millet, devlet ve vatan için o gece 251 kişi şehit oldu. Gerektiğinde 80 milyon da canını vermekten kaçınmayacaktır."

Neziroğlu, Sudan'ın içinde bulunduğu zor günleri bir an önce atlatması temennisinde bulunarak, ülkedeki Türk vatandaşlarıyla bir aile olduklarını, devlet ve millet için gayret etmeyi, kardeş Sudan halkına da hizmet etmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

TMV Sudan Direktörü Fahreddin Keskin de 15 Temmuz gecesi tüm dünyanın bir vatanın nasıl savunulacağına şahitlik ettiğini, halkın gücünün hain kalkışmayı önlediğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Maarif Okulları Sudan

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