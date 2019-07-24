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Sudan'da Beşir sonrasında 4. başarısız darbe girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 23:39 | Son Güncelleme

Sudan ordusu, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in devrildiği 11 Nisan'dan bu yana 4. darbe girişimini engelledi

Sudan ordusu, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in devrildiği 11 Nisan'dan bu yana 4. darbe girişiminin engellendiğini açıkladı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, darbe girişimine Genelkurmay Başkanı Haşim Abdulmuttalib önderliğindeki bir grup subay, istihbarat, İslami Hareket'ten liderler ve eski iktidar partisinden isimler katıldı.

Ordu, darbe girişiminin başarısız olduğunu, söz konusu fiili gerçekleştirenlerin yakalanarak haklarında soruşturma açıldığını bildirdi.

Girişimin devrimi başarısız kılmak, halkın arzuladığı sivil devleti tesis etmek için yapılan siyasi anlaşmaları baltalamak ve Beşir'in lideri olduğu eski iktidar partisi Ulusal Kongre'nin nizamını yeniden kurmayı amaçladığı ifade edildi.

Böylece, Beşir'in devrildiği 11 Nisan'dan bu yana 4. darbe girişimi engellenmiş oldu. Sudan Askeri Geçiş Konseyi, son olarak, 11 Temmuz'da ülkede yeni bir darbe girişiminin engellendiğini ve girişimin başındaki ismin yakalandığını duyurmuştu.

- İslami Hareket darbe girişimiyle ilişkilendirilmesini reddetti

Siyasi bir grup olan İslami Hareket'ten yapılan yazılı açıklamada, askeri konseyin, bazı üyelerinin darbe girişimine katıldığı şeklindeki açıklaması reddedildi.

Öğle saatlerinde askeri yönetimden yapılan açıklamada, darbe hazırlığı yaptığı tespit edilen üst düzey bazı askeri isimlerin gözaltına alındığı belirtilmişti.

-Askerle sivil muhalefet arasında krizi bitirecek ilk adım

Sudan’da yönetimi elinde tutan Askeri Geçiş Konseyi ile muhalif sivil koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, 39 aylık geçici ortak yönetimde anlaşmıştı.

17 Temmuz'da imzalanan, 22 maddelik siyasi bildiri, asker ve sivillerden oluşan karma konsey kurularak tarafların iktidar paylaşımını ve seçimlere kadar devlet başkanlığını dönüşümlü olarak yürütmelerini öngörüyor.

Anlaşma, Sudan'da aylardır süren siyasi krizi aşma ve demokrasiye geçiş sürecinin başlaması yolunda önemli bir adım oluşturuyor, ancak önde gelen bazı muhalif gruplar ve silahlı hareketler, devrimcilerin taleplerini karşılamadığı gerekçesiyle anlaşmayı reddediyor.

Anlaşmaya göre, Devlet Başkanlığı Konseyi, 5’i askeri yönetim 5’i muhalefet koalisyonu tarafından seçilecek ve tarafların üzerinde uzlaştığı sivil bir isimle birlikte 11 üyeden oluşacak.

Geçiş dönemi, 3 yıl 3 ay sürecek. Geçiş sürecinde konseye 21 ay boyunca asker, 18 ay ise bir sivil başkanlık edecek. Geçiş sürecinin ardından seçimlere gidilecek ve asker yönetimi tamamen sivillere devredecek.

Siyasi krizi sonlandıracak "anayasa bildirisinin" ise muhalefetle silahlı hareketler arasında uzlaşı sağlanmasının ardından imzalanması bekleniyor.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

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Anahtar Kelimeler:
darbe girişimi Sudan

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