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Sudan’da görüşmeler bugün de devam edecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.05.2019 13:27 | Son Güncelleme

Sudan’da Askeri Geçiş Konseyi ve protesto liderleri görüşmelerin devamı kararı aldı.Sudan’da ordu ve muhalefet arasında geçiş sürecindeki yönetim konusunda dün saatler süren görüşmelerde herhangi bir anlaşmaya varılamadı.

Sudan’da görüşmeler bugün de devam edecek

Sudan’da Askeri Geçiş Konseyi ve protesto liderleri görüşmelerin devamı kararı aldı.
Sudan’da ordu ve muhalefet arasında geçiş sürecindeki yönetim konusunda dün saatler süren görüşmelerde herhangi bir anlaşmaya varılamadı. Her iki taraf da Ömer el Beşir’in görevden alınmasından sonra Sudan’ı üç yıllık geçiş dönemi boyunca yönetecek yeni yönetim organı konusunda anlaşmaya varmaya çalışıyor.
Dünya güçlerinin göstericilerin kilit talebi olan sivil bir yönetim organını kurma konusundaki baskılarının ardından en son görüşmeler dün akşam başlatılmıştı. Gece yarısından sonra sabahın erken saatlerine kadar devam eden görüşmelere ara verilmiş, bu akşam yerel saatle 21.00’de görüşmelerin tekrar başlatılacağı bildirilmişti. Askeri Konsey Sözcüsü Korgeneral Shamseddine Kabbashi gazetecilere, devlet otoritesinin yapısının ele alındığını söyleyerek, "Son bir anlaşmaya varmayı umarak, bugün akşam müzakerelere devam etme kararı alındı" dedi.
Aralık ayında Beşir’e karşı protesto kampanyasını ilk başlatan grup olan Sudan Profesyonelleri Derneği, anlaşmayı yapmak için acelelerinin olmadığını söyledi. Derneğin Twitter hesabından yapılan açıklamada ise "Önemli bir zafer için acelemiz yok. Sonuç ne olursa olsun, bir adım ileride olacak" ifadeleri kullanıldı.
Anlaşmanın Çarşamba günü yapılması bekleniyordu ancak askeri konsey müzakereleri 72 saat askıya almıştı.

Sudan’da görüşmeler bugün de devam edecek

Sudan’da görüşmeler bugün de devam edecek

Sudan’da görüşmeler bugün de devam edecek

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