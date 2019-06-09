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Sudan'da göstericilere müdahaleyle ilgili araştırma komitesi kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 00:38 | Son Güncelleme

Sudan'da göstericilere müdahaleyle ilgili araştırma komitesi kuruldu

Sudan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, ordunun, başkent Hartum'daki ordu karargahı önündeki göstericilere müdahalesiyle ilgili araştırma komitesi kurulduğunu açıkladı.

Komisyon tarafından yapılan ve Sudan haber ajansı SUNA'da yayımlanan açıklamada, göstericilere müdahale sırasında yaşanan can ve mal kayıpları kınandı ve olaylarla ilgili araştırma komitesi kurulduğu belirtildi.

Soruşturmaların sona ermesi için gerekli işlemlerin hızlıca yerine getirilmesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, Sudanlılara da göstericilere müdahale sırasında şahit oldukları ihlal ve kayıpları bildirmeleri çağrısında bulunuldu.

Sudan güvenlik güçleri, pazartesi sabahı başkent Hartum'daki ordu karargahı önünde 6 Nisan'dan bu yana sivil yönetime geçilmesi talebiyle demokrasi nöbeti tutan muhalif göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin başkentte göstericilere müdahalesi sonucu 61 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Sudan Doktorlar Komitesi ise olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısının 113'e ulaştığını ifade etmişti.

Son olayların ardından taraflar arasındaki müzakereler durdurulmuş askeri yönetim, 9 ay içinde genel seçime gidileceğini açıklamıştı.

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Hartum Sudan

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