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Sudan'da iktidar partisi lider arayışında

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 17:11 | Son Güncelleme

Ulusal Kongre Partisi Genel Sekreteri Ömer Basan: - "Partiye güçlü ve muktedir bir lider arıyoruz"

Sudan'da iktidardaki Ulusal Kongre Partisi (UKP), Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in ayrılık mesajları vermesi üzerine yeni lider arayışına girdi.

UKP Genel Sekreteri Ömer Basan, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Beşir'in cuma günkü konuşmasının, Sudan'da yeni bir siyaset sahnesinin oluşturulacağı anlamına geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Beşir'in "tüm partilere ve siyasi güçlere aynı mesafede duracağım" açıklamasına işaret eden Basan, "Parti bir geçiş sürecinde. Gelecek dönemde partiye güçlü ve muktedir bir lider arıyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Beşir'in, cuma akşamı Olağanüstü Hal (OHAL) kararını açıkladığı konuşmasındaki ifadeleri, ayrılık mesajı olarak algılanmıştı.

Sudan İstihbarat Başkanı Salah Abdullah Kuş da Beşir'in, partisinin liderliğini bırakacağını ve UKP'nin 2020 seçimlerine yeni bir isimle katılacağını açıklamış ancak şu ana kadar Beşir'den bunu doğrulayan bir açıklama gelmemişti.

- OHAL ilanı

Ülkede 2 aydır devam eden gösteriler nedeniyle Cumhurbaşkanı Beşir, 22 Şubat'ta, ulusal uzlaşı hükümeti ile 18 eyaletteki yerel hükümetleri feshetmiş ve bir yıl süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de eyaletlerin başına ordudan isimler atanmış, savunma, dışişleri ve adalet de dahil 6 bakanlık dışında tüm kabine yenilenmiş, bazı bakan yardımcılıklarına ve genel sekreterlik makamlarına da yeni isimler getirilmişti.

- Gösteriler

Hartum yönetimi, 2011'de Güney Sudan'ın ayrılması sonrası karşı karşıya kaldığı ekonomik krizle baş etmeye çalışıyor.

Sudan'da hayat pahalılığı, yakıt ve nakit sıkıntısı ile parlamentonun Beşir'in yeniden adaylığı için anayasayı değiştirmesi, iki ayı geride bırakan protestoların başlamasına neden olmuştu.

Gösteriler, OHAL sonrasında da sürüyor.

Gösterilerde şu ana kadar hükümete göre 32, Uluslararası Af Örgütüne göre ise 51 kişi yaşamını yitirdi.

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Sudan Ulusal Kongre Partisi

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