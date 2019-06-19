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Sudan’da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 00:12 | Son Güncelleme

Sudan’da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Sudan’daki birçok camide, Mısır’ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Başkent'teki Senhuri Camisi’nde akşam namazının ardından kılınan cenaze namazına, çok sayıda siyasetçi ve vatandaş katıldı.

Hartum’daki Mısır Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Temsilcisi Muhammed Abdulmelik, cenaze namazında yaptığı konuşmada, Müslümanları bekleyen müjdeler olduğuna işaret ederek, "Dünya genelinde Mursi için gıyabi cenaze namazı kılınması, Kudüs’ün fethinin de içinde olduğu büyük müjdelerin delilidir.“ ifadelerini kullandı.

Nusrat eş-Şeria ve Kanun Devleti Hareketi Genel Sekreteri Muhammed Ali el-Cazuli ise gelecek cuma namazının akabinde Sudan’daki tüm camilerde eski Mısır Cumhurbaşkanı Mursi için gıyabi cenaze namazı kılınacağını belirtti.

Halk Kongresi Partisi Şura Konseyi Başkanı ve eski Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbrahim es-Senusi de “Sanıyorlar ki Muhammed Mursi'nin ölümü, İhvan’ı hüsrana uğratacak. Ancak şehitliğin kıymetini ve müminlerin yüreğindeki etkisini bilmiyorlar.” diye konuştu.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) yargılandığı “Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk” davasının duruşması esnasında önceki gün hayatını kaybetmişti.

Sudan’da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Sudan’da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Sudan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Sudan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Sudan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Sudan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Sudan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Sudan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Sudan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Sudan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Sudan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Sudan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Sudan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Sudan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Sudan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Sudan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Sudan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Sudan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Sudan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Sudan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Sudan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Sudan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Sudan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Sudan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
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Anahtar Kelimeler:
Muhammed Mursi Sudan

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