Sudan'da ordunun yönetime el koymasına dünyadan tepkiler

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Sudan halkının beklentilerine cevap verilmesinin önemine dikkat çekildi.

Haberde Bahreyn'in, Sudan'ın egemenliğini, güvenliğini, istikrarını ve halkının çıkarlarını güvence altına alan her çözümü desteklediği kaydedildi.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberinde, "Bahreyn, Sudan'daki mevcut gelişmeleri çok ciddi bir şekilde takip ediyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, mevcut durumda herkesin hassasiyetle davranması gerektiği ifade edilerek, siyasi diyalog yoluyla ve Sudan halkının talepleri doğrultusunda "herkesin hak ettiği itibarlı, güvenli ve istikrarlı hayata" kavuşabileceği vurgulandı.

KAHİRE (AA) - Arap Birliği, Bahreyn ve Ürdün'den "ordunun yönetime el koyduğu Sudan'daki gelişmeleri ciddi bir şekilde takip ediyoruz ve tüm tarafları siyasi diyaloğa bağlı kalmaya çağırıyoruz" açıklamaları geldi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Ürdün, Sudan'daki gelişmeleri çok ciddi bir şekilde takip ediyor. Sudan'ın güvenliği ve istikrarının korunması ve halkın beklentilerine cevap verilmesinin önemini vurguluyor."

Bakanlığın açıklamasında, Ürdün'ün, halkın aradığı demokratik ve güvenli geleceği inşa etme konusundaki zorlukların üstesinden gelme çabasında Sudan'ın yanında yer aldığı vurgulandı.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, dün devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, askerin yönetime el koyduğunu ve Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in tutuklandığını bildirmişti. Bin Avf daha sonra Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin ederek göreve başlamıştı.

Anayasanın askıya alındığını, Başbakanlık, Meclis ve eyalet yönetimlerinin de feshedildiğini söyleyen Bin Avf, 2 yıllık bir geçiş döneminin başladığını kaydetmişti.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.

Cumartesi günü yeniden alevlenen protestoların ardından Sudan ordusu dün sabah önemli devlet kurumlarını kuşatmış, iktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nden onlarca ismi gözaltına almıştı.

