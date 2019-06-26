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Şuhut Belediyesi’nden öncelik yayanın öncelik hayatın proje çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 18:23 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının ’2019 yılı Yaya Öncelikli Trafik Yılı’ ilan edilişi ve trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması, yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla, ’Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ sloganıyla 81 ilde başlattığı kampanya, Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde de karşılık buldu.Şuhut Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki okul önleri ile yaya geçitlerinde, yol ve yaya geçidi çizgi çalışması başlattı.

Şuhut Belediyesi’nden öncelik yayanın öncelik hayatın proje çalışmaları

İçişleri Bakanlığının ’2019 yılı Yaya Öncelikli Trafik Yılı’ ilan edilişi ve trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması, yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla, ’Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ sloganıyla 81 ilde başlattığı kampanya, Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde de karşılık buldu.
Şuhut Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki okul önleri ile yaya geçitlerinde, yol ve yaya geçidi çizgi çalışması başlattı. Sürücüler için optik yanılsama hissi uyandıran 3 boyutlu yaya geçidi, sürülere yolda kasis var görüntüsü vererek araçların yavaşlamasını sağlıyor. Öğrencilerin daha güvenli bir yaya geçidinden geçmesini sağlamak amacıyla başlayan çizgi çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Şuhut Belediyesi’nden öncelik yayanın öncelik hayatın proje çalışmaları

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