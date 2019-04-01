HABER

Şuhut’ta Başkan Bozkurt açık farkla güven tazeledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 11:08 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Recep Bozkurt 3 bin 785 oy ile kazandı.Kesin olmayan resmi sonuçlara göre, Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki belediye başkanlığı seçimlerinde Recep Bozkurt 3 bin 785, MHP adayı İbrahim Yıldız 2 bin 696, CHP adayı Ekrem Özsoy ise bin 827 oy aldı.RECEP BOZKURT KİMDİR?1969 Afyonkarahisar Şuhut doğumlu.

Şuhut’ta Başkan Bozkurt açık farkla güven tazeledi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Recep Bozkurt 3 bin 785 oy ile kazandı.
Kesin olmayan resmi sonuçlara göre, Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki belediye başkanlığı seçimlerinde Recep Bozkurt 3 bin 785, MHP adayı İbrahim Yıldız 2 bin 696, CHP adayı Ekrem Özsoy ise bin 827 oy aldı.
RECEP BOZKURT KİMDİR?
1969 Afyonkarahisar Şuhut doğumlu. İlköğrenimini Şuhut Zaferyolu İlkokulunda, orta ve lise öğrenimini Şuhut İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1987 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1991 yılında mezun oldu.
Recep Bozkurt evli ve üç çocuk babasıdır.

Şuhut’ta Başkan Bozkurt açık farkla güven tazeledi

Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!
Başkan Aktaş seçimin ardından güne Ulucami’de sabah namazıyla başladıBaşkan Aktaş seçimin ardından güne Ulucami’de sabah namazıyla başladı
Komünist başkan Tunceli’yi, AK Parti 2 ilçeyi kazandıKomünist başkan Tunceli’yi, AK Parti 2 ilçeyi kazandı

En Çok Okunan Haberler

Asılan afişler ortalığı karıştırdı! İmamoğlu'ndan çağrı!

Asılan afişler ortalığı karıştırdı! İmamoğlu'ndan çağrı!

AK Parti sonuçlara itiraz edecek! Gözler geçersiz oylarda!

AK Parti sonuçlara itiraz edecek! Gözler geçersiz oylarda!

Makyajım bittiğine göre, oy kullanmaya gidebilirim

Makyajım bittiğine göre, oy kullanmaya gidebilirim

Dolarda hareketli dakikalar

Dolarda hareketli dakikalar

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde!

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde!

AK Parti ve CHP'den kafa karıştıran açıklamalar!

AK Parti ve CHP'den kafa karıştıran açıklamalar!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı: Haklı çıktı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.