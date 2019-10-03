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Sulama havuzuna düşen kurdu itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 18:31 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, boş sulama havuzuna düşen kurt, Milli Parklar Doğal Yaşamı Koruma Müdürlüğü görevlilerinin de verdiği destekle itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sulama havuzuna düşen kurdu itfaiye kurtardı

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, boş sulama havuzuna düşen kurt, Milli Parklar Doğal Yaşamı Koruma Müdürlüğü görevlilerinin de verdiği destekle itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Akpınar Mahallesi'nde boş sulama havuzuna düşen bir kurt olduğunu gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kurtarma çalışmasına katılan Milli Parklar Doğal Yaşamı Koruma Müdürlüğü ekipleri, iğneyle vahşi hayvanı sakinleştirdi. Yaklaşık 2, 5 metre derinliğindeki havuzda mahsur kalan kurt, itfaiye ekiplerinin kullandığı yakalama aparatıyla yukarı çıkarıldı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kurtarılan kurt, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

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Sulama havuzuna düşen kurdu itfaiye kurtardıSulama havuzuna düşen kurdu itfaiye kurtardıSulama havuzuna düşen kurdu itfaiye kurtardıSulama havuzuna düşen kurdu itfaiye kurtardı

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