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  4. Sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 16:27 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Gürün Mahallesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Gürün Mahallesinde sulama kanalı kenarında hayvanlarını otlatan Abdulaziz Adıgüzel’e ait inek, dengesini kaybederek kanala düştü.

Sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Gürün Mahallesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Gürün Mahallesinde sulama kanalı kenarında hayvanlarını otlatan Abdulaziz Adıgüzel’e ait inek, dengesini kaybederek kanala düştü. Adıgüzel ve mahalle sakinlerinin yaklaşık bir saatlik çabasına rağmen inek kurtarılamayınca Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin itfaiye ekiplerine haber verildi. Bölgeye gelen itfaiye arama kurtarma ekipleri, mahalle sakinlerinin de yardımıyla ineği sulama kanalından çıkardı.
İneği kurtarılan Abdulaziz Adıgüzel, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Sulama kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

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