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Sulama kanalında sürüklenen çocuğu bez bebek zannetmişler

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 15:32 | Son Güncelleme

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, 3 yaşındaki kız çocuğu R.D., sulama kanalında sürüklenirken bulundu.

Sulama kanalında sürüklenen çocuğu bez bebek zannetmişler

Sedat İSKENDEROĞLU/ DÖRTYOL(Hatay), (DHA)- HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, 3 yaşındaki kız çocuğu R.D., sulama kanalında sürüklenirken bulundu. Çocuğu kurtaran Mustafa Memili, küçük kızı, suda ilk gördüklerinde bez bebek zannettiklerini söyledi.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Altınçağ Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşlar sulama kanalında sürüklenirken gördükleri kız çocuğunu kurtarıp, sağlık ekiplerine haber verdi.
Bilinci kapalı, nabzı düşük olan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede duran kalbi doktorlar tarafından yeniden çalıştırılan çocuk, Samandağ Güney Park Hastanesi'ne sevk edildi.
Tarım işçisi bir ailenin çocuğu olduğu belirlenen R.D.'yi sudan kurtaran Mustafa Memili, "Kız kardeşim ve yeğenimle birlikte akşam saatlerinde kanal kenarında oturuyorduk. Kız kardeşim suyun içerisinde bir bez bebek sürüklendiğini söyledi. Yeğenim elini uzattığın da bebeğin, çocuk olduğunu fark ettik. Hemen çıkarttık. Bilinci kapalıydı, mosmor olmuştu. İlk müdahaleyi yapıp, ambulans çağırdık. Gelen sağlık ekipleri çocuğu hastaneye kaldırdı" dedi. Jandarma olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Sulama kanalında sürüklenen çocuğu bez bebek zannetmişlerSulama kanalında sürüklenen çocuğu bez bebek zannetmişlerSulama kanalında sürüklenen çocuğu bez bebek zannetmişlerSulama kanalında sürüklenen çocuğu bez bebek zannetmişler

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