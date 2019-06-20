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Sulama kanalında tehlikeli serinleme

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 12:30 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da her yıl onlarca kişinin hayatını kaybettiği sulama kanalları, uyarılara rağmen gençlerin ve çocukların serinleme mekanı olmaya devam ediyor.Şanlıurfa’da her yıl serinlemek isteyen onlarca kişinin hayatını kaybettiği Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalları, bu yıl da havanın ısınmasıyla özellikle çocuklar ve gençlerle dolmaya başladı.

Şanlıurfa’da her yıl onlarca kişinin hayatını kaybettiği sulama kanalları, uyarılara rağmen gençlerin ve çocukların serinleme mekanı olmaya devam ediyor.
Şanlıurfa’da her yıl serinlemek isteyen onlarca kişinin hayatını kaybettiği Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalları, bu yıl da havanın ısınmasıyla özellikle çocuklar ve gençlerle dolmaya başladı. Güneydoğu Anadolu Projesi’nin en önemli yatırımlarından biri olan Atatürk Barajı’ndan alınan suyu Harran Ovası’na taşıyan sulama kanallarında çok sayıda kişi serinlemeye çalışıyor. Şanlıurfa DSİ 15’inci Bölge Müdürlüğüne ait sulama kanallarındaki ’Kanala girmek tehlikeli ve yasaktır’ uyarısına rağmen bir grup çocuk ve genç, kanala girerek serinledi. Gençlerin, etrafı demir korkuluklarla çevrili kanalın üzerindeki köprüden atlaması ise yürekleri ağızlara getiriyor. Kanala atladıktan sonra suyun akıntısıyla bir süre yüzen gençler ve çocuklar, demir korkuluklara bağlı halatlara tutunarak dışarı çıkıp ardından tekrar suya atlayarak tehlikeli eğlencelerini sürdürüyor.
Sulama kanalına giren gençlerin rahat tavırları ve sürekli yüzdüklerini belirtmeleri ise pes dedirtti.

Sulama kanalında tehlikeli serinleme

Sulama kanalında tehlikeli serinleme

Sulama kanalında tehlikeli serinleme

Sulama kanalında tehlikeli serinleme

Sulama kanalında tehlikeli serinleme

Sulama kanalında tehlikeli serinleme

Sulama kanalında tehlikeli serinleme

Sulama kanalında tehlikeli serinleme

Sulama kanalında tehlikeli serinleme

Sulama kanalında tehlikeli serinleme

Sulama kanalında tehlikeli serinleme

Sulama kanalında tehlikeli serinleme

Sulama kanalında tehlikeli serinleme

Sulama kanalında tehlikeli serinleme

Sulama kanalında tehlikeli serinleme
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