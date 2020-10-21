Sular ne zaman gelecek? 21 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!

İstanbul’da su kesintisi yaşanan mahallelerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı merakla araştırılmaya devam ediyor. Konuyla ilgili olarak İSKİ’nin resmi internet sitesinde su kesintisi yaşanan ilçelerdeki mahalleler, arıza ve kesinti nedenleri ve suların ne zaman geleceğine dair detaylı bilgi bulunuyor. Peki, sular ne zaman kesilecek ve ne zaman gelecek? İşte İstanbul su kesintisi ile ilgili tüm detaylar...
İSKİ’nin resmi internet sitesindeki bilgilere göre sular ne zaman gelecek 21 Ekim sorusunun cevabı ilçe ve mahallelere göre değişkenlik gösteriyor. Bunun yanı sıra İSKİ su kesintisi arıza sebebiyle gerçekleştiği için internet sitesinde yer alan açıklama doğrultusunda, zaman zaman arıza giderilmiş olsa dahi depo ve isale hatlarının tamamen istenen basınca gelmesi gecikebiliyor ve kullanım yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikmeli şekilde su alınabiliyor. Peki, İSKİ su kesintisi olan bölgeler ve su kesintisinin giderileceği saatler neler?
Arnavutköy ilçesinde su kesintisinden etkilenen Sazlıbosna Mahallesi’nde 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 21 Ekim 2020 10.16’da başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 21 Ekim 2020 tarihinde 12.30 civarında bitmesi öngörülüyor.
Bahçelievler ilçesinde su kesintisinden etkilenen Merkez Mahallesi Yeni Bosna basınç düşüklüğü arızası nedeniyle 21 Ekim 2020 07.32’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 21 Ekim 2020 tarihinde 14.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Bağcılar ilçesinde su kesintisinden etkilenen Kirazlı Mahallesi, Hürriye Mahallesi, Mahmutbey Mahallesi, Yenimahalle, Yavuzelim Mahallesi, Güneşli Mahallesi, Bağlar Mahallesi, 15 Temmuz Mahallesi, Demirkapı Mahallesi, Göztepe Mahallesi ve Fatih Mahallesi basınç düşüklüğü nedeniyle 21 Ekim 2020 07.32’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 21 Ekim 2020 tarihinde 14.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Beyoğlu ilçesinde su kesintisinden etkilenen Tom Tom Mahallesi, Kolyoncu Kulluğu Mahallesi ve Firüz Mahallesi 150 mm çağlı şebeke hattı arızası nedeniyle 21 Ekim 2020 11.34’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 21 Ekim 2020 tarihinde 15.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Eserler ilçesinde su kesintisinden etkilenen Kemer Mahallesi, Oruç Reis Mahallesi, Turgut Reis Mahallesi, Birlik Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi ve Havaalanı Mahallesi basınç düşüklüğü nedeniyle 21 Ekim 2020 07.32’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 21 Ekim 2020 tarihinde 14.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Esenyurt ilçesinde su kesintisinden etkilenen Hürriyet Mahallesi 100 mm çaplı şebeke hattı arızası nedeniyle 21 Ekim 2020 08.03’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 21 Ekim 2020 tarihinde 13.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Güngören ilçesinde su kesintisinden etkilenen Mehmet Nesih Özmen Mahallesi, Sanayi Mahallesi, Mareşal Çakmak Mahallesi, Gençosman Mahallesi, Güneştepe Mahallesi basınç düşüklüğü arızası nedeniyle 21 Ekim 2020 07.32’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 21 Ekim 2020 tarihinde 14.00 civarında bitmesi öngörülüyor.
Kartal ilçesinde su kesintisinden etkilenen Petroliş Mahallesi ve Atalar Mahallesi basınç düşüklüğü arızası nedeniyle 21 Ekim 2020 11.32’de başlayan su kesintisi çalışmasının tahmini olarak 21 Ekim 2020 tarihinde 13.30 civarında bitmesi öngörülüyor.
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