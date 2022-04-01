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Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İSKİ su kesintisi listesi 1 Nisan 2022 Cuma

01.04.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar önceden tedbir almak amaçlı konuya ilişkin araştırma yapıyor. Bu kapsamda Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileridir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. 1 Nisan 2022 Cuma İSKİ su kesintisi listesi ve detaylar haberimizde...

Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İSKİ su kesintisi listesi 1 Nisan 2022 Cuma

1 Nisan 2022 Cuma su kesintisi olacak ilçeler listesi İstanbul'un farklı ilçe ve semtlerinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İSKİ) internet sitesinde konu ile ilgili açıklama yapıldı. Peki sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileridir? 1 Nisan 2022 Cuma günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamanın ayrıntıları haberimizde.

1 NİSAN SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

1 Nisan 2022 Cuma günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde su kesintisi yaşanacak ilçeler ve semtler açıklanır.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 1 NİSAN 2022 CUMA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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