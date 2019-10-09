ŞULE İDİL DERE'NİN ÖLÜMÜ DAVASI... MAHKEME 7'İNCİ KEZ BİLİRKİŞİ RAPORU İSTEDİ

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY Yoğurtçu Parkı'nda hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin açılan davaya devam edildi. Olaya sebebiyet veren kamyonun şoförü Mümin Kılıç, önceki savunmalarından farklı şeyler söylemek istediğini belirterek, "Olay günü aracın geri geri geldiği sırada gözlemci olarak görevlendirilen H.E. ve T.B. isimli kişiler ateşin başında patates közlüyorlarmış" dedi.

Mümin Kılıç'ın avukatı H.E. ve T.B.'nin davaya dahil edilmesini istedi. Mahkeme bu iki kişinin davaya dahil edilme talebini kabul etmedi. Mahkeme ayrıca, 6 kez bilirkişi incelemesi yapılan dosyaya ilişkin olarak 7. bilirkişi raporu alınmasına karar verdi.

İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 10. duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıklar Mümin Kılıç, Saffet Altındağ, Kamil Celal Yıldırım, Ergun Ata, Teyfur Bingöl ve avukatları ile maktül Şule İdil Dere'nin annesi Nesrin Aslan ile avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan müşteki Nesrin Aslan'ın Avukatı Mehmetcan Sezgin, dosya kapsamında yeterince rapor alındığını belirterek, "Dosya tekemmül etmiştir. Öncelikle daha önceki celselerde belirttiğimiz gibi suç vasfının ihmal suretiyle kasten öldürme suçu kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Mahkeme aksi kanaatte ise ise alt sınırdan uzaklaşılarak sanıkların cezalandırılmasına karar verilsin" dedi.