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  4. Süleymani ile Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler Tahran'da anıldı

Süleymani ile Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler Tahran'da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 15:22 | Son Güncelleme

Süleymani ile Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler Tahran'da anıldı

İran'ın başkenti Tahran'da, ABD'nin Irak'ta öldürdüğü Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve düşürülen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için anma merasim düzenlendi.

Devrim Muhafızları'na bağlı paramiliter örgüt Besic Direniş Gücü üyesi öğretim görevlileri ve Şii din adamlarının katılımıyla, Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen anma merasiminde, Süleymani ve düşürülen uçakta hayatını kaybeden 176 kişi için mersiyeler okundu, ağıtlar yakıldı.

Ukrayna uçağında hayatını kaybedenlerin fotoğrafları ve uçak maketinin bulunduğu platformlarda, ölenler için mumlar yakıldı.

- Üniversite bahçesinde ABD ve İngiltere protestosu

Anma merasiminin ardından üniversite bahçesinde toplanan bir grup öğrenci, ABD ve İngiltere'yi protesto etti.

ABD karşıtı sloganların atıldığı gösteride, ABD ve İngiltere bayraklarının yanı sıra İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'in maketi de ateşe verildi.

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İRAN Tahran uçak

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