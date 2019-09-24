Sultan II. Abdülhamid'in faytonu ziyaretçilerin ilgi odağı -2

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- MİLLİ Saraylar İdaresi'ne bağlı Saray Koleksiyonları Müzesi'nde günlük hayatta kullanılan endüstriel ve sanayi araçlarının ilk örneklerinin bulunduğu zengin bir koleksiyona sahip. Müzede sergilenen bu ürünler içerisinde Osmanlı Padişahlarından Sultan II. Abdülhamid'in Cuma selamlığı dönüşü kullandığı özel yapım fayton ve 150 yıllık yangın tulumbası ziyaretçiler tarafından en çok ilgi duyulan koleksiyonlar arasında yer alıyor.

Saray Koleksiyonları Müzesi'nde sergilenen objeler, günlük hayatımızın vazgeçilmezi olan araçların, neredeyse 200 yıllık değişimini anlatan örneklerle dolu. Telefon santrali, panorama makinesi, kâğıt imha makinesi gibi ilginç objelerin bulunduğu müzede sergilenen araçlardan en çok dikkat çekeni Sultan II. Abdülhamit Han'ın Cuma selamlığı dönüşü kullandığı özel yapım fayton.

SULTAN II. ABDÜLHAMİT HAN'IN KENDİ KULLANDIĞI FAYTON ZİYARETÇİLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Müzede bulunan fayton hakkında bilgi veren Saray Koleksiyonları Müzesi sorumlusu Güller Karahüseyin, "Bu fayton Yıldız Sarayı envanterinden bizim müzemize geldi. Şimdi Mart ayından beri burada sergiliyoruz. Sultan II. Abdülhamid önceleri Cuma namazına atla gidiyordu. Ancak daha sonra dört atın çektiği arabalarla Cuma namazına gitmeye başladı. Cuma namazı dönüşlerinde ise kendi kullandığı iki beyaz atın çektiği işte bu faytonu kullanırdı. Arkada fotoğrafta görülen Abdülhamid'in Cuma namazına giderken kullandığı fayton. Arkamızda duran fayton da Abdülhamid Han'ın kendi kullanmış olduğu faytondur. Fransa Paris yapımı bu faytonun bir de özelliği var. Atlar kontrolden çıkarsa koşum takımı ve okuyla birlikte atlar da ayrılıyor. Bu arabanın devrilmesini engelleyen bir sistem olarak son derece önemli bir fonksiyona sahiptir" dedi.